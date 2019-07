Governo MS Governo amplia linha de crédito para agricultores de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul e o Banco Sicredi firmaram parceria nesta sexta-feira (12) para ampliar a oferta de crédito rural aos pequenos e médios produtores do Estado. O governador Reinaldo Azambuja e o presidente da cooperativa financeira em Campo Grande, Wardes Lemos, assinaram termo de cooperação técnica que financia projetos de investimentos e custeio agrícola e pecuário.

As novas linhas de crédito são para produtores atendidos pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). “É mais uma parceria que permite nós fazermos assistência técnica (…) fortalecendo ainda mais a disponibilidade do crédito rural para custeio, investimento, compra de insumos e equipamentos”, destacou o governador.

Mato Grosso do Sul conta com 70 mil agricultores familiares, segundo o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira Borges. As linhas de financiamento do Sicredi são mais opções para o trabalhador do campo. “Hoje já operamos pelo Banco do Brasil e agora podemos operar via Sicredi. Estamos dando possibilidade de o agricultor escolher com qual agente financeiro ele quer fazer sua operação”, afirmou.

O termo assinado tem vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado. Conforme estabelecido no documento, o Governo do Estado, por meio da Agraer, deve executar o Programa de Conjugação de Assistência Técnica e Extensão Rural para a aplicação do crédito, dando orientações técnicas, apoio e toda a assistência necessária aos produtores que atuam na agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.

A Assistência Técnica e Extensão Rural de que o termo trata será prestada à pessoas físicas e jurídicas, em nível de empreendimento, beneficiadas pelo crédito rural através de planos ou projetos elaborados pela Agraer, compreendendo orientação técnica e gerencial em nível de imóvel ou empresa.

Competição acontece entre os dias 11 e 14 de julho no Parque do Laçador, após o autódromo de Campo Grande

Copa do Laço Comprido

A parceria que fortalece a atividade da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul foi firmada na 26ª Copa do Lado Comprido, realizada no Parque do Laçador. O evento, realizado junto com a 1ª Feira do Agronegócio do Sicredi, tem apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e de suas fundações de Cultura (FCMS) e Desporto e Lazer (Fundesporte).

Mais de mil laçadores de diversos municípios de Mato Grosso do Sul competem na 26ª Copa do Laço, que acontece entre os dias 11 e 14 de julho. Já a 1ª Feira do Agronegócio do Sicredi reúne exposição de máquinas, equipamentos e comercialização de bens e serviços. Pelo menos três mil pessoas devem visitar pelo local, que fica após o autódromo de Campo Grande. A entrada é gratuita.

“Este evento mostra a unidade do trabalho do Laço, que é um dos esportes mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. Com a parceria do Sicredi, deixa de ser só a copa do laço para ser uma feira agropecuária, com oportunidades de negócios e desenvolvimento para o setor”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja.