Para fortalecer logística, Governo de MS realiza obra em importante estrada de Coxim

Com o intuito de fortalecer a capacidade logística dos municípios, especialmente na recuperação de estradas vicinais fundamentais para o escoamento da produção agrícola, a pecuária e o ecoturismo, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul aprimora a trafegabilidade das vias.

Nesse contexto, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia vinculada à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), retomou as obras de implantação de revestimento primário na Estrada da Barranqueira, situada às margens do Rio Taquari.

Com uma extensão de 61,9 quilômetros, esta via vital para a região está passando por um processo significativo de melhoria, o que beneficiará diretamente os moradores da zona rural de Coxim.

Além de promover melhores condições de tráfego, a obra contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região, que é conhecida por sua vasta oferta de pesqueiros, pontos turísticos e propriedades rurais.

Para garantir a eficiência e celeridade na execução, a obra foi dividida em dois lotes. O primeiro, com um investimento superior a R$ 16,5 milhões, abrange 27,2 quilômetros, estendendo-se da região do Cristo Redentor do Pantanal até o km 27,2 da rodovia. Atualmente, o progresso deste trecho atinge 30% de conclusão. Já o segundo lote, contemplado com recursos de R$ 19,6 milhões, compreende 34,758 quilômetros, iniciando no km 27,2 e se estendendo até a Fazenda Aldeia. Neste trecho, restam apenas 2,5 quilômetros para a conclusão total da obra, que já alcançou expressivos 93% de execução contratual.

“A divisão da obra em dois lotes é uma estratégia para garantir agilidade e eficiência, refletindo o compromisso do Governo estadual em proporcionar infraestrutura de qualidade e promover o desenvolvimento sustentável em Coxim e suas redondezas”, afirmou o secretário da Seilog, Hélio Peluffo.