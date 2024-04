Jane Matos é homenageada por conquista do Bolsa Família para mulheres de pescadores

Na última sexta-feira à noite, na Biblioteca do Senado em Brasília, os vereadores de Icapuí, no Ceará, prestaram homenagem à Sra. Jane Matos, servidora no Senado Federal. Uma Moção de Congratulação, aprovada por unanimidade em Plenário, foi entregue em reconhecimento ao dedicado trabalho realizado por Jane, quando estava à frente da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em prol das mulheres pescadoras e marisqueiras.

A placa de Moção de Congratulações foi entregue pelo presidente da Câmara, Hélio Fernandes (PT/CE), Marjorie Lacerda (PSD/CE) e demais vereadores do município que viajaram a Brasília para a cerimônia.

Jane Matos, uma figura inspiradora e incansável defensora dos direitos das comunidades pesqueiras, foi fundamental na conquista do auxílio do Bolsa Família para mulheres de pescadores artesanais afetadas pela seca. Essa medida, autorizada por uma Medida Provisória assinada pelo presidente Lula (PT) em novembro de 2023, e que depois se transformou na Lei 14.601/2023, beneficiou mais de 90 cidades em quatro estados, proporcionando um importante apoio financeiro para os trabalhadores durante esse período desafiador.

A homenagem ressaltou a importância do trabalho de Jane Matos e expressou agradecimento por sua dedicação à comunidade de pescadores, especialmente as mulheres marisqueiras que precisavam do auxílio do Bolsa Família quando seus maridos entravam no período de Seguro-Defeso. Além disso, a presença de sua mãe, aos 92 anos, acrescentou um toque especial ao evento, evidenciando o apoio e inspiração que Jane Matos sempre recebeu.