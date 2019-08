Política Nova Alvorada do Sul mantém investimentos e ações mesmo com a queda na arrecadação

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul está mantendo os investimentos em obras de infraestrutura além de garantir pagamento de salários em dia e manutenção de todos os programas sociais independente da crise na economia brasileira e da queda da arrecadação e nos repasses do ICMS e Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A afirmação é do prefeito Arlei Barbosa (MDB) que esteve conversando com as redações dos site Rio Brilhante News e Alvorada Informa nesta tarde de quinta-feira, (01/08).

O prefeito Arlei que está à frente da administração pelo terceiro mandato, disse que o município adotou políticas de austeridade nos gastos públicos. Arlei afirmou que nos últimos anos houve quedas nas receitas que formam o Fundo de Participação dos Municípios. O prefeito citou as geadas que refletiram drasticamente na produção de cana-de-açúcar e outras cultivares ocasionando refluxos em toda a economia local.

O prefeito elencou também a queda na arrecada do ISSQN (Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza) por causa da queda na produção agrícola. “Esta redução impactou fortemente na economia local e nas contas da Prefeitura”, disse o prefeito que comemora o sucesso da administração municipal mesmo com a crise.

Para Arleii, a política de austeridade na contenção de gastos e no controle da folha de pagamento adotada por sua administração possibilitou tranquilidade neste momento em que os municípios brasileiros sofrem com o ajuste fiscal e a queda na arrecadação.

“Tivemos responsabilidade na condução do dinheiro público. Tratamos da coisa pública com seriedade e mantivemos todos os programas sociais e obras como a implantação de novas creches, a reforma e ampliação de postos de saúde e escolas; manutenção das estradas rurais.

Arlei também lembrou os investimentos no transporte dos universitários, no esporte através da participação das escolinhas de futebol em competições a nível nacional, a realização da festa junina das escolas, repasse de recursos as entidades assistenciais e investimentos no Hospital Municipal Francisca Ortega, reforma da antiga escola Agrícola, pavimentação asfáltica em diversos bairros.

O prefeito ressaltou a importância do apoio do Poder Legislativo e a competência de sua equipe de trabalho na condução da administração pública, prova disso é a nomeação do novo secretário de finanças, Márcio França que veio agregar na administração “Resgatando o Desenvolvimento”.

França, informou que os pagamentos dos servidores públicos referente ao mês de julho serão pagos nesta sexta-feira, (02/08), “através de um planejamento rigoroso têm conseguido realizar os pagamentos dos salários dos servidores públicos antecipadamente ao quinto dia útil do mês e em dia, e fornecedores recebem em dia”. Finalizou França