Carga de minério escondia 368 kg de cocaína em caminhão na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 368 quilos de cocaína na tarde de 5ª feira (3.abril.25), em Campo Grande. A droga estava escondida em um fundo falso na carroceria de um caminhão carregado com minério de ferro.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262. O motorista afirmou que seguia com a carga para Minas Gerais, mas os agentes desconfiaram da estrutura do veículo. Após a remoção do minério, foram encontrados 260 kg de pasta base e 108 kg de cloridrato de cocaína escondidos em compartimento oculto.

O condutor disse ter recebido a droga em Miranda , mas não revelou o destino exato. Ele foi levado à Polícia Civil e o veículo, com a droga, encaminhado à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Campo Grande.