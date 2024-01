Atacadistas esperam que a China impulsione o mercado do boi Gordo

Após registrar altas no mês de dezembro, o mercado do boi gordo iniciou o ano de 2024 com uma leve queda. No entanto, atacadistas chineses relataram excelentes vendas de carne bovina durante as celebrações de fim de ano na China, aumentando as expectativas de aquecimento no mercado brasileiro do boi gordo.

Apesar disso, a persistente disputa entre os operadores sobre os preços continua, gerando uma diferença de oferta de até US$ 300 por tonelada entre importadores e exportadores, o que está resultando em um impasse nos negócios, conforme apontado pela consultoria em um comunicado.

Neste início de ano, o mercado físico ainda está com poucas transações, e os preços da arroba estão oscilando de maneira pontual em cada região.

Em São Paulo, o boi gordo terminado está sendo comercializado a R$ 245,90 por arroba, refletindo um aumento de 0,8% em comparação ao dia anterior.

Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (B3), a quarta-feira (03.011) foi marcada por variações tímidas, com o vencimento para janeiro de 2024 apresentando um acréscimo de 0,36%, encerrando o dia cotado a R$ 247,70 por arroba.

Fonte: Pensar Agro