"É vitória dos trabalhadores", diz Vander sobre aprovação do fim da escala 6×1

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS), que votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6×1, afirmou que a aprovação do texto na Câmara dos Deputados é uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
Segundo o parlamentar, a PEC busca equilibrar melhor a relação entre o trabalho e a qualidade de vida.
"Esse, sim, é o tipo de modernização que precisamos na legislação trabalhista. Principalmente para as trabalhadoras mulheres, que ainda têm sua jornada no lar depois do emprego", destacou.
Vander disse ainda que, após a aprovação na Câmara, "a bola está com o Senado".
"Vai ser a hora de o povo ver se temos senadores que, de fato, estão comprometidos com os trabalhadores", pontuou.
VOTAÇÃO
A PEC 221/19 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite desta 4ª feira (27.mai.26), em dois turnos. A medida estabelece jornada de trabalho 5x2, de 40 horas semanais em 5 dias com 2 de descanso, acabando com a escala 6x1 (1 dia de descanso e 44 horas semanais), sem redução salarial. O texto prevê uma transição de 14 meses e leis específicas para tratar de algumas carreiras.
"É um avanço importante. E o período de transição de 14 meses é bem razoável e plausível, assim os empresários terão tempo para implementar a nova jornada e os trabalhadores não precisarão esperar tanto para se beneficiar da medida - bem diferente da proposta dos deputados e senadores bolsonaristas, que apresentaram uma emenda à PEC defendendo um prazo absurdo de 10 anos para a nova escala entrar em vigor", ponderou Vander.
Ainda de acordo com o deputado, a pauta do fim da escala 6x1 é uma das bandeiras do presidente Lula e do PT para este ano.
"Os trabalhadores vão poder contar com mais um dia não apenas para descanso e/ou lazer, mas para poderem dar alguma atenção para suas questões particulares. Isso vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas e, consequentemente, mais produtividade no trabalho, pois trabalhador que vive melhor, trabalha melhor", concluiu.