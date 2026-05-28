"É vitória dos trabalhadores", diz Vander sobre aprovação do fim da escala 6×1

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS), que votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6×1, afirmou que a aprovação do texto na Câmara dos Deputados é uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.

Segundo o parlamentar, a PEC busca equilibrar melhor a relação entre o trabalho e a qualidade de vida.

"Esse, sim, é o tipo de modernização que precisamos na legislação trabalhista. Principalmente para as trabalhadoras mulheres, que ainda têm sua jornada no lar depois do emprego", destacou.

Vander disse ainda que, após a aprovação na Câmara, "a bola está com o Senado".

"Vai ser a hora de o povo ver se temos senadores que, de fato, estão comprometidos com os trabalhadores", pontuou.

VOTAÇÃO

A PEC 221/19 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite desta 4ª feira (27.mai.26), em dois turnos. A medida estabelece jornada de trabalho 5x2, de 40 horas semanais em 5 dias com 2 de descanso, acabando com a escala 6x1 (1 dia de descanso e 44 horas semanais), sem redução salarial. O texto prevê uma transição de 14 meses e leis específicas para tratar de algumas carreiras.

"É um avanço importante. E o período de transição de 14 meses é bem razoável e plausível, assim os empresários terão tempo para implementar a nova jornada e os trabalhadores não precisarão esperar tanto para se beneficiar da medida - bem diferente da proposta dos deputados e senadores bolsonaristas, que apresentaram uma emenda à PEC defendendo um prazo absurdo de 10 anos para a nova escala entrar em vigor", ponderou Vander.

Ainda de acordo com o deputado, a pauta do fim da escala 6x1 é uma das bandeiras do presidente Lula e do PT para este ano.