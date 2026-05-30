Foragido, Eduardo Bolsonaro vive em mansão de R$ 6 milhões nos EUA

O ex-deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, filho do presidiário e ex-mandatário Jair Bolsonaro, está foragido vivendo numa mansão avaliada em mais de R$ 6 milhões nos Estados Unidos da América (EUA).

A denúncia é do Intercept Brasil.

Eduardo fugiu do Brasil em fevereiro de 2025 após se tornar réu em investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O extremista de direita vive dizendo que mora de aluguel nos EUA, mesmo não tendo nem renda nem emprego. Ainda assim, conseguiu alugar uma casa na luxuosa Southlake, no estado do Texas.

A propriedade possui quatro quartos, piscina, mais de 400 metros quadrados de área construída e acesso a áreas de lazer exclusivas, incluindo lago, clube privado e quadras esportivas.

Registros imobiliários consultados pelo Intercept mostram que o imóvel esteve disponível para locação até fevereiro deste ano por cerca de US$ 5.950 mensais, valor que supera R$ 30 mil na cotação atual.

Segundo estimativas do mercado imobiliário norte-americano, a casa vale aproximadamente US$ 1,2 milhão, equivalente a mais de R$ 6 milhões.

Conhecido por manter conspirações contra a economia brasileira nos EUA, Eduardo nunca explicou de forma objetiva como financia sua permanência no país governado por Donald Trump.

Em uma transmissão ao vivo realizada em maio, ele afirmou sobreviver por meio de "renda passiva" e mencionou ter recebido R$ 2 milhões enviados por Jair Bolsonaro por meio de uma campanha de arrecadação entre apoiadores.

Com sua fortuna pessoal não está vivendo, já que, desde que fugiu do Brasil, teve os bens bloqueados pela Justiça.

Vamos lembrar que a Polícia Federal brasileira (PF-BR) apura possíveis relações financeiras envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e pessoas ligadas ao projeto "Dark Horse", filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro.

Reportagens apontam movimentações milionárias relacionadas à produção e à estrutura mantida por pessoas ligadas a Eduardo e Jair Bolsonaro fora do Brasil.

O endereço da residência em Southlake foi confirmado por meio de registros públicos, cruzamento de informações e visita presencial realizada pela equipe de reportagem do Intercept Brasil.

No local, os jornalistas foram recebidos pela digital influencer Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo, que confirmou a residência da família, mas recusou conceder entrevista. O repórter, então, foi embora.

Na casa, Eduardo acionou a polícia local, alegando ter notado movimentação suspeita na propriedade.

Uma equipe de polícia foi ao local, mas confirmou que não havia qualquer infração. Nos EUA, lembramos, o exercício livre da imprensa está garantido pela Primeira Emenda da Constituição.

Ainda assim, a equipe do Intercept disse ter passado a semana sofrendo coações para que a reportagem não fosse publicada.