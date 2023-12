Frango: ABPA estima que Brasil vai exportar 37,8% do consumo mundial

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) estima que o Brasil continuará a liderar as exportações mundiais de carne de frango em 2024, com embarques previstos em 5,3 milhões de toneladas.

De acordo com Ricardo Santin, presidente da ABPA, essa cifra mantém o país à frente dos Estados Unidos e da União Europeia, que deverão exportar 3,358 milhões e 1,725 milhão de toneladas, respectivamente.

A produção global de carne de frango está prevista para atingir 103,351 milhões de toneladas no próximo ano. Os Estados Unidos devem liderar a produção, com 21,396 milhões de toneladas, seguidos pelo Brasil, com uma expectativa de produção de 15,350 milhões de toneladas, e pela China, com 13,870 milhões de toneladas.

Santin destaca que, após um primeiro semestre desafiador para o setor, houve um equilíbrio maior entre oferta e demanda na segunda metade do ano. As exportações se mantiveram em níveis altos durante todo o ano, com perspectivas positivas para 2024.

"Isso reforça a posição brasileira e a confiança mundial na capacidade da avicultura nacional em apoiar a segurança alimentar global", afirmou.

Em 2023, o Brasil já havia demonstrado sua força no mercado ao ser responsável por 37,8% das exportações globais, que somaram 13,606 milhões de toneladas de carne de frango, correspondendo a 5,15 milhões de toneladas. Este desempenho consolida o Brasil como um parceiro comercial vital no cenário da avicultura internacional.

