Fãs de Nikolas e Derrite, vereadores passam vexame em Campo Grande

Liderados por Rafael Tavares (PL), os vereadores extremistas de direita André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante), Maicon Nogueira (PP) e Leinha (Avante) protagonizaram, neste sábado (23.mai.26), uma das cenas mais vexatórias já vividas por políticos sul-mato-grossenses.

Tavares brigou muito na sessão de 5ª feira (21.mai.26) para conseguir aprovar o Projeto de Decreto Legislativo 3188/26, que concedeu o Título de “Visitante Ilustre” a Guilherme Derrite (PP-SP). E também propôs e conseguiu aprovar o Projeto de Decreto Legislativo 3190/26, que concede a Medalha Arlindo de Andrade Gomes, à Nikolas Ferreira.

Vamos lembrar que a medalha em questão presta homenagem ao primeiro juiz de Direito da comarca de Campo Grande, Arlindo de Andrade Gomes — que também atuou como prefeito da cidade entre os anos de 1921 e 1923. Em tese, a honraria deveria ser destinada apenas a personalidades com contribuição relevante para o desenvolvimento e o bem-estar da Capital sul-mato-grossense. Esse não é o caso de Nikolas.

Após a aprovação, a parte mais “fácil” seria entregar as honrarias. Mas o MS Notícias apurou que tanto Derrite quanto Nikolas não aceitaram receber as “homenagens” (entenda abaixo). Seguranças de Derrite, inclusive, teriam barrado vereadores extremistas de direita que tentaram se aproximar do deputado.

PALESTRA USA FRASE NAZISTA ALEMÃ

Os deputados federais de São Paulo e Minas Gerais estão rodando o país com uma espécie de palestra político-religiosa no estilo coach, intitulada "Desperte e Governe". O evento foi realizado na Avenida Afonso Pena, 5713, no bairro Chácara Cachoeira.

A frase usada na palestra, "Desperte e Governe" (ou, no original em inglês, Awake and Rule), pertence ao Círculo Vril (Vril Society), uma sociedade ocultista e esotérica alemã do início do século XX. Vril é um movimento místico que compartilhava raízes ideológicas com o nazismo, como crenças na superioridade ariana.

COM AVAL DE PAPY

O presidente da Casa de Leis campo-grandense, Papy, tem sua parcela de responsabilidade no vexame vivido pelos extremistas de direita. Isso porque, para aprovar as homenagens, Tavares precisou articular uma mobilização da base conservadora após a bancada do PT deixar o plenário numa tentativa de derrubar o quórum.

Papy, porém, segurou a sessão até recompor o número mínimo de parlamentares e garantir a votação dos títulos e medalhas.

VEREADORES SEM PRESTÍGIO

Neste sábado, tanto Derrite quanto Nikolas escancararam aquilo que os extremistas de direita campo-grandenses há anos se recusam a entender. No contexto nacional, o prestígio de Tavares e dos demais é nulo. Personalidades como Nikolas e Derrite não sabem de suas existências e nem destinam qualquer prestígio a eles.

Nesse ponto, cabe uma comparação entre a extrema direita e a esquerda brasileira. Vamos lembrar da passagem do chefe máximo de Estado por Campo Grande, o presidente Lula (PT), que esteve em março deste ano na Capital de MS, numa agenda ligada à COP15. Durante a visita, Lula atendeu seus eleitores e recebeu a honraria de "Visitante Ilustre", concedida pela Câmara da Capital numa proposição do vereador Landmark Rios.

Isso sinaliza que Lula reconhece o valor dos movimentos de base nos estados. O que Nikolas e Derrite não só parecem desconhecer, como também não dão o mínimo prestígio.

A recusa de Nikolas Ferreira, inclusive, reforçou críticas feitas pela oposição durante a tramitação da medalha, de que ele não era merecedor da honraria, já que nunca fez nada por Campo Grande.

No universo da política, o que se compreende é que políticos locais de extrema direita não estão conseguindo mais capitalizar influência por parte daqueles de quem eles são reais fãs.