PM encontra arma e drogas enterradas e prende quatro suspeitos de formação de quadrilha

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (06.02), três homens e uma mulher suspeitos de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, no município de Ipiranga do Norte (438 km de Cuiabá).

Com eles, os militares apreenderam uma pistola, 16 munições, mais de um quilo de maconha, 17 porções de cocaína, R$ 679 em espécie, bijouterias e aparelhos celulares.

De acordo com boletim de ocorrência, as equipes receberam informações de que um casal seria suspeito de comercialização de entorpecentes pela região central do município na própria residência.

Conforme a denúncia, o imóvel é ponto de encontro de integrantes de uma organização criminosa, responsável por homicídios de faccionados rivais. Após um trabalho de monitoramento na casa, os militares flagraram alguns dos suspeitos entrando e saindo da casa com supostos pacotes de drogas.

Posteriormente, as equipes efetuaram abordagem de três suspeitos. Com eles, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, cadernos com anotações de compra e venda e materiais para embalagem dos produtos ilícitos.

O trio relatou que um quarto integrante da quadrilha tinha uma certa quantia de drogas e uma arma de fogo, que seria utilizada para crimes de homicídio na região.

As equipes saíram em buscas e encontraram o suspeito de frente a um supermercado. Questionado sobre o porte ilegal de arma de fogo e de entorpecentes, o homem confessou que as coisas estariam enterradas no quintal da sua casa.

Os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetro, 16 munições e diversas porções de drogas. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Sorriso para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.