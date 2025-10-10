MS Notícias

10 de outubro de 2025
ECONOMIA

Alimentos ficam mais baratos pelo 4º mês consecutivo, diz IBGE

Esses movimentos puxaram parte da inflação oficial para baixo em setembro

O tomate teve queda em 26 das 27 capitais pesquisadas na comparação de agosto para setembro - Foto: Vitor Vasconcelos / Secom / PRO tomate teve queda em 26 das 27 capitais pesquisadas na comparação de agosto para setembro - Foto: Vitor Vasconcelos / Secom / PR
O preço de alimentos e bebidas caiu 0,26% em setembro, segundo o IBGE

No acumulado desse período, a queda chega a 1,17%. A íntegra.

Entre os alimentos com maiores quedas estão tomate (11,52%), cebola (10,16%) e alho (8,70%). 

A alimentação para consumo no domicílio recuou 0,41% em setembro. 

Esse recuo segue o de agosto, que fora de 0,83%.

Já a alimentação fora do domicílio desacelerou: de +0,50% em agosto para +0,11% em setembro.

No subitem “lanche”, a variação caiu de 0,83% para 0,53%.

Esses movimentos puxaram parte da inflação oficial para baixo em setembro. 

No mês, o IPCA geral ficou em +0,48%. 

Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,17%. 

