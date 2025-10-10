Alimentos ficam mais baratos pelo 4º mês consecutivo, diz IBGE

O preço de alimentos e bebidas caiu 0,26% em setembro, segundo o IBGE.

No acumulado desse período, a queda chega a 1,17%. A íntegra.

Entre os alimentos com maiores quedas estão tomate (11,52%), cebola (10,16%) e alho (8,70%).

A alimentação para consumo no domicílio recuou 0,41% em setembro.

Esse recuo segue o de agosto, que fora de 0,83%.

Já a alimentação fora do domicílio desacelerou: de +0,50% em agosto para +0,11% em setembro.

No subitem “lanche”, a variação caiu de 0,83% para 0,53%.

Esses movimentos puxaram parte da inflação oficial para baixo em setembro.

No mês, o IPCA geral ficou em +0,48%.

Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,17%.