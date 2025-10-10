Alimentos ficam mais baratos pelo 4º mês consecutivo, diz IBGE

O tomate teve queda em 26 das 27 capitais pesquisadas na comparação de agosto para setembro - Foto: Vitor Vasconcelos / Secom / PR
O preço de alimentos e bebidas caiu 0,26% em setembro, segundo o IBGE.
No acumulado desse período, a queda chega a 1,17%. A íntegra.
Entre os alimentos com maiores quedas estão tomate (11,52%), cebola (10,16%) e alho (8,70%).
A alimentação para consumo no domicílio recuou 0,41% em setembro.
Esse recuo segue o de agosto, que fora de 0,83%.
Já a alimentação fora do domicílio desacelerou: de +0,50% em agosto para +0,11% em setembro.
No subitem “lanche”, a variação caiu de 0,83% para 0,53%.
Esses movimentos puxaram parte da inflação oficial para baixo em setembro.
No mês, o IPCA geral ficou em +0,48%.
Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,17%.