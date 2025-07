Apostas das Loterias Caixa ficam mais caras a partir desta quarta-feira (9.jul.25)

Os jogos das Loterias Caixa sofreram reajuste nos preços nesta 4ª.feira (9.jul.25). A mudança atinge modalidades populares como Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Loteca e Super Sete.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o aumento busca fortalecer os repasses sociais e ampliar o valor das premiações. A medida também pretende garantir a sustentabilidade dos concursos no longo prazo.

A aposta simples da Mega-Sena, por exemplo, passa a custar R$ 6. Já na Quina e Dupla Sena, o novo valor será de R$ 3, enquanto a Lotofácil salta para R$ 3,50 por bilhete.

De acordo com o banco, parte do valor arrecadado segue destinado a áreas como saúde, educação e segurança pública. Em 2024, mais de R$ 10 bilhões foram repassados a programas sociais.

O cronograma de ajustes começou nesta quarta para a Quina, Dupla Sena e Lotofácil. Já a Mega-Sena terá apostas abertas no novo valor a partir de amanhã, 5ª.feira (10.jul).

Para quem deseja tentar a sorte, a aposta pode ser feita em casas lotéricas, pelo site das Loterias Online ou via aplicativo. É necessário ter mais de 18 anos para participar.

Na Mega-Sena, a probabilidade de acerto de uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. O valor pode subir consideravelmente se o apostador incluir mais números no bilhete.

A Caixa reforça que as apostas podem ser pagas via Pix, cartão de crédito ou Recargapay. Após o sorteio, os ganhadores podem conferir os resultados online e solicitar o saque do prêmio.

Na noite de ontem, 3ª.feira (8.jul), a Mega-Sena sorteou mais de R$ 26 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio acumulou e promete movimentar ainda mais os apostadores nos próximos dias.

Confira abaixo o cronograma de ajuste e os novos valores por modalidade: