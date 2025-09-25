Governo de MS cria grupo de trabalho para enfrentar dívidas de servidores

O Governo de Mato Grosso do Sul criou um grupo de trabalho para estudar medidas que ajudem a reduzir o endividamento de servidores estaduais. O foco principal é o crédito consignado em folha.

O Executivo reconhece que o aumento das dívidas de civis e militares preocupa e já compromete a renda de grande parte dos funcionários. As análises vão abranger administração direta, autarquias e fundações.

A coordenação ficará a cargo do secretário de Administração, com participação de representantes da pasta, da Procuradoria-Geral, do Procon-MS, da Ageprev e da Escolagov. Técnicos externos poderão ser chamados.

O grupo terá 90 dias para entregar relatório com recomendações, prazo que pode ser prorrogado por igual período. O documento servirá de base para decisões oficiais de combate ao endividamento.

Também caberá ao secretário de Administração avaliar pedidos de renovação de credenciamento de instituições consignatárias. A decisão dependerá de critérios técnicos e de conveniência para o Estado.