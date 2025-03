Indústria gerou 1.536 novas vagas de emprego apenas em janeiro, diz FIEMS

Em janeiro de 2025, a atividade industrial de Mato Grosso do Sul gerou 1.536 novas vagas de emprego formal. O total de admissões foi de 8.801, enquanto 7.265 desligamentos ocorreram no mesmo período. O levantamento foi feito pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS).

As atividades industriais que mais contribuíram para esse crescimento foram: construção de edifícios, com 316 vagas abertas, obras de terraplanagem (+160), abate de bovinos (+125), montagem industrial (+122), coleta de resíduos (+100), fabricação de celulose (+98), curtimento de couro (+78), montagem de estruturas metálicas (+62), instalação e manutenção elétrica (+61) e fabricação de álcool (+56).

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, "essas atividades, juntas, foram responsáveis por 1.178 vagas abertas no primeiro mês do ano".

Os dados também revelam os maiores saldos de vagas nas cidades do estado. As mais destacadas foram Campo Grande (+299), Três Lagoas (+190), Inocência (+182), Nova Andradina (+182) e Paranaíba (+112). Também houve crescimento significativo em Santa Rita do Pardo (+102), São Gabriel do Oeste (+94), Sidrolândia (+87), Água Clara (+48) e Batayporã (+46).

Em relação ao total de empregos formais no estado, Ezequiel Resende detalhou que "o conjunto da atividade industrial encerrou o mês de janeiro com um contingente total superior a 159.000 trabalhadores formais diretamente empregados". Ele acrescentou que "são 117.000 na Indústria de Transformação, 29.200 na Indústria da Construção, 8.400 nos Serviços Industriais e 4.500 na Indústria Extrativa Mineral".

A indústria representa 24% de todos os empregos com carteira assinada em Mato Grosso do Sul, um dado importante sobre o impacto do setor na economia estadual. Para mais informações, é possível acessar o Observatório da Indústria Fiems.