Mato Grosso do Sul entra definitivamente no mapa da inovação nacional e da nova economia digital

A Hiped Invest, primeira gestora de Venture Capital especializada em investimentos privados em startups do Mato Grosso do Sul, acaba de firmar uma parceria estratégica com a Bossa Invest, maior gestora do setor no Brasil e na América Latina, reconhecida globalmente como a 8ª mais ativa do mundo. A iniciativa marca um ponto de virada para o ecossistema de inovação da região Centro-Oeste, consolidando o Estado como novo polo de startups e negócios escaláveis na América Latina.

Fundada em Campo Grande, a Hiped Invest desenvolve uma tese de investimento voltada à construção de um ecossistema de startups no corredor bioceânico, rota que liga o Brasil à Ásia via portos chilenos, passando por Paraguai, Argentina e outros países latinos. Com a entrada da Bossa Invest, a estratégia ganha ainda mais robustez: a parceria traz capilaridade, estrutura e acesso a rodadas de investimento em startups de alto desempenho em todo o país.

A Bossa Invest por muitos anos esteve sob a liderança de João Kepler, um dos maiores investidores-anjo do Brasil, autor best-seller e referência nacional em inovação e empreendedorismo. Hoje, Kepler atua como CVO (Chief Visionary Officer), direcionando a visão e os rumos da companhia, enquanto a liderança executiva está a cargo de Paulo Tomazela, atual CEO da Bossa.

Formado em Engenharia Mecânica pela USF e em Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral, Tomazela possui uma trajetória consolidada no setor empresarial e de investimentos. Atuou como conselheiro em diversas empresas e ocupou posições de liderança em organizações como FIAT, BluePex® Cybersecurity, BLU365 e Solis Solar. Com ampla experiência em investimentos de longo prazo, se destaca pela gestão eficiente de fundos, investimentos diretos, fusões e aquisições e pelo suporte a startups.

Atualmente, a Bossa Invest administra R$ 472 milhões em ativos, já investiu em 1.714 startups e contabiliza 127 exits (saídas bem-sucedidas), com um tempo médio de apenas 3,2 anos para esses retornos — um dos mais rápidos do mercado. Esses indicadores reforçam a solidez da gestora e o potencial de alavancagem da nova parceria com a Hiped Invest.

A união entre a Hiped e a Bossa, portanto, reúne experiência, visão estratégica e capacidade de escala, ingredientes-chave para transformar o cenário de inovação no Estado.

“Essa parceria representa um avanço estratégico, alinhado à nossa visão de longo prazo para o setor. Desde o início, a Bossa foi uma referência para a Hiped, e agora temos a oportunidade de trabalhar lado a lado com quem ajudou a moldar o mercado de Venture Capital no Brasil”, afirma Diego Souza, CEO da Hiped.

Mais do que uma união comercial, o acordo reforça a posição da Hiped Invest entre as gestoras que mais investem nas startups mais promissoras do país. No portfólio, destacam-se nomes como a Leblank, referência nacional no segmento de GIFT, e a Somaxi Group, principal startup brasileira de proteção de dados (LGPD), com modelo exclusivo de franquias.

Um dos principais objetivos da parceria é ambicioso: investir em mais de 200 startups até 2028, criando o maior ecossistema de inovação da América Latina com sede no Centro-Oeste brasileiro. A meta faz parte do movimento da Hiped de posicionar o Mato Grosso do Sul como um hub de tecnologia, inovação e novos negócios.

“Estamos posicionando o Mato Grosso do Sul como um centro estratégico para a inovação na América Latina. Nosso ecossistema reúne logística, proximidade internacional e capital intelectual qualificado. Com essa parceria, o Estado deixa de ser apenas agro e passa a ser referência também em tecnologia, inovação e investimento”, afirma Carlos Rogério, CVO da Hiped Invest.

O impacto é direto: tradicionalmente reconhecido por sua força no agronegócio, o Estado amplia sua identidade econômica, atraindo capital, tecnologia e novos modelos de negócio. Com localização privilegiada e conexões logísticas internacionais, Mato Grosso do Sul integra, de forma efetiva, os grandes fluxos da nova economia.

“Mais que um investimento, é um movimento de reposicionamento do Estado no cenário econômico. O Mato Grosso do Sul está pronto para liderar essa virada de chave na inovação”, conclui Diego Souza.

Para saber mais sobre a Hiped Invest, acesse www.Hiped.com.br ou siga no Instagram: @hipedbr.