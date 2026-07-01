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01 de julho de 2026
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ECONOMIA

Lula propõe teto de R$ 140 mil para MEI e dois funcionários

Medida ainda segue para ser analisada pelo Congresso Nacional

Proposta de Lei do presidente Lula para MEIs amplia possibilidade de faturamento do trabalhador. Proposta de Lei do presidente Lula para MEIs amplia possibilidade de faturamento do trabalhador.  - Foto: Ricardo Stuckert / PR
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O governo do presidente Lula (PT) enviou ao Congresso Nacional, nesta 2ª feira (29.jun.26), um projeto de lei complementar que altera as regras do Microempreendedor Individual (MEI) e amplia o teto de faturamento da categoria, além de flexibilizar a contratação de trabalhadores.

A proposta, assinada pelo presidente, prevê um reajuste progressivo do limite anual de receita, que passará dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028. O texto também autoriza que o MEI possa contratar até dois empregados, dobrando o limite vigente.

Segundo o governo, a atualização busca corrigir uma defasagem acumulada desde 2018, quando o teto atual foi estabelecido. A avaliação é de que a inflação do período e o crescimento natural dos pequenos negócios tornaram o modelo mais restritivo, empurrando parte dos empreendedores para fora da formalização simplificada.

Na prática, a proposta amplia a margem de permanência no regime simplificado e tenta acompanhar a evolução das atividades econômicas de micro e pequenos empreendedores no país.

29.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura de Projeto de Lei para ampliação do limite de faturamento do MEI para até R$ 140 mil, no Palácio do Planalto, em Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR29.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura de Projeto de Lei para ampliação do limite de faturamento do MEI para até R$ 140 mil, no Palácio do Planalto, em Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR

O texto foi elaborado de forma articulada entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Ao comentar a proposta, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, afirmou que a medida tem caráter estrutural e busca fortalecer a base da economia.

“Os pequenos negócios são responsáveis por movimentar a economia de milhares de municípios brasileiros, gerar empregos e criar oportunidades onde muitas vezes elas não existiam. Esse conjunto de medidas foi construído para remover obstáculos, ampliar oportunidades e dar condições para que milhões de empreendedores possam crescer, contratar e prosperar”, disse.

Outro ponto central da proposta é a ampliação da capacidade de contratação. Hoje limitado a um funcionário, o MEI passaria a poder empregar até dois trabalhadores formais. O governo sustenta que a mudança dá mais flexibilidade à organização das atividades, especialmente em um cenário de discussão sobre novas formas de jornada de trabalho no país.

A medida ainda segue para ser analisada pelo Congresso Nacional e não tem data definida para votação.

Tags: Lula, MEI, Presidente
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