SHRMiner: como donos de cripto buscam renda e crescimento diário de 4% em ativos digitais

A SHRMiner, uma das principais fornecedoras globais de soluções de mineração em nuvem, anunciou uma grande expansão de sua plataforma impulsionada por inteligência artificial, projetada para oferecer aos investidores em criptomoedas uma fonte estável de renda passiva. Com mais de 5,5 milhões de usuários registrados em todo o mundo, a SHRMiner está estabelecendo novos padrões de conveniência, transparência e rentabilidade no setor de mineração em nuvem.

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas passou por diversos períodos de extrema volatilidade. De Bitcoin e XRP até Ethereum, fortes altas e quedas de preço tornaram-se algo comum. Para muitos investidores de longo prazo, depender apenas da valorização dos ativos para obter retornos está se tornando cada vez mais difícil.

À medida que as finanças digitais entram em uma nova fase de desenvolvimento, um número crescente de investidores está voltando sua atenção para outra questão: além de simplesmente manter seus ativos, existem outras maneiras de participar do mercado de ativos digitais?

No último ano, a demanda por modelos estruturados de geração de rendimento cresceu significativamente, especialmente durante períodos de incerteza do mercado. Muitos usuários agora preferem sistemas que ofereçam liquidação diária estável, em vez de depender exclusivamente das oscilações de preços de curto prazo.

Por que agora é um ótimo momento para participar da renda passiva da SHRMiner?

Para a maioria dos investidores em criptomoedas, depender apenas do trading para gerar lucros é uma estratégia complexa e de alto risco. Em contrapartida, obter renda passiva por meio de produtos profissionais de mineração em nuvem com inteligência artificial ou plataformas inteligentes de rendimento oferece diversas vantagens:

Retornos estáveis sem a necessidade de acompanhar o mercado 24 horas por dia.

Redução do risco de perdas causadas por decisões emocionais durante as negociações.

Capacidade de aproveitar tendências de valorização de longo prazo por meio de tecnologia e algoritmos.

Especialmente durante os ciclos de baixa do mercado, participar do ecossistema por meio da mineração em nuvem, aluguel de poder computacional (hash rate) ou produtos de rendimento baseados em contratos permite aos investidores obter retornos estáveis com liquidação diária de maneira mais tranquila.

A mineração em nuvem com a SHRMiner pode representar uma mudança revolucionária?

O alto custo dos equipamentos e a necessidade de conhecimento técnico estão entre as maiores barreiras para quem deseja lucrar com a mineração de criptomoedas.

A plataforma de mineração em nuvem da SHRMiner elimina completamente esses obstáculos, permitindo que os usuários ignorem as partes mais complexas da mineração enquanto geram renda passiva.

As principais vantagens da mineração em nuvem com a SHRMiner incluem:

Não é necessário investir em equipamentos caros nem pagar altas contas de energia elétrica.

Qualquer pessoa pode começar a minerar de forma simples.

Diversas recompensas que ajudam os ganhos dos usuários a crescer de forma constante.

A SHRMiner oferece uma porta de entrada simples tanto para entusiastas das criptomoedas quanto para iniciantes completos.

Como começar na mineração em nuvem com IA da SHRMiner?

Você pode começar a gerar rendimentos em apenas três passos simples:

1. Cadastre-se

Acesse o site oficial da SHRMiner. Os usuários podem criar uma conta gratuita em menos de 15 segundos e receber um bônus de cadastro de US$ 15. Esse bônus permite experimentar rapidamente os serviços da plataforma e obter um rendimento diário de US$ 0,60 por meio de um contrato de teste gratuito.

2. Escolha um plano de mineração em nuvem

Selecione um contrato de mineração em nuvem de curto ou longo prazo de acordo com suas necessidades (opções entre 1 e 50 dias).

3. Comece a receber rendimentos

Os retornos são liquidados automaticamente em até 24 horas, sem necessidade de gerenciamento adicional ou intervenção manual. Os usuários podem sacar seus ganhos para suas carteiras de criptomoedas a qualquer momento ou reinvesti-los para aproveitar os benefícios dos juros compostos.

A principal vantagem desse modelo é reduzir significativamente a barreira de entrada. Os usuários não precisam pesquisar modelos específicos de equipamentos de mineração ou configurações de hash rate, nem montar seu próprio ambiente técnico. Basta registrar uma conta, depositar seus ativos e escolher um plano de mineração para começar a receber rendimentos.

Três contratos selecionados da SHRMiner

Os usuários podem explorar os contratos de computação em nuvem disponíveis na SHRMiner e escolher o nível de investimento de acordo com sua estratégia.

Contrato Valor de Entrada Duração Recompensa Diária Retorno Total do Contrato MICROBT WhatsMiner M66 US$ 3.000 15 dias US$ 40,50 US$ 607,50 Bitcoin Miner S21 XP Imm US$ 5.000 25 dias US$ 70,50 US$ 1.762,50 Bitcoin Miner S21e XP Hyd US$ 10.000 35 dias US$ 151,00 US$ 5.285,00

A estrutura em níveis permite que novos usuários comecem com contratos de menor valor antes de decidir investir em uma capacidade maior de mineração.

Por exemplo:

US$ 70,50 por dia × 25 dias = US$ 1.762,50 com o contrato Bitcoin Miner S21 XP Imm.

com o contrato US$ 151,00 por dia × 35 dias = US$ 5.285,00 com o contrato Bitcoin Miner S21e XP Hyd.

Sobre a SHRMiner

Com sede no Reino Unido, a SHRMiner segue rigorosamente as leis e regulamentações locais e opera em conformidade com estruturas regulatórias europeias, como MiCA e MiFID II. A empresa fortalece continuamente a governança da plataforma, as medidas de segurança e a transparência operacional para oferecer aos usuários serviços de mineração em nuvem seguros, confiáveis e sustentáveis.

A plataforma utiliza uma arquitetura de segurança em múltiplas camadas, incluindo:

Sem taxas adicionais de serviço ou administração.

Acesso 100% remoto por meio do aplicativo SHRMiner ou de um navegador da web, sem necessidade de equipamentos.

Registrada na Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido.

do Reino Unido. Licença Money Services Business (MSB) dos Estados Unidos.

dos Estados Unidos. Os fundos são custodiados pelo HSBC utilizando a tecnologia de carteiras frias da Fireblocks.

Atualmente, a SHRMiner oferece suporte a uma ampla variedade de ativos digitais populares, incluindo XRP, BTC, ETH, USDT, USDC, DOGE, LTC e SOL, proporcionando maior flexibilidade e praticidade aos usuários.

Conclusão

David Haydock, COO da SHRMiner, declarou:

Temos muito orgulho de lançar a plataforma SHRMiner, cujo objetivo é criar oportunidades iguais para todos na mineração de criptomoedas. Os usuários podem alugar poder computacional real de instalações profissionais de mineração e receber pagamentos automáticos diários, eliminando a complexidade da compra de hardware, da gestão de energia e da manutenção. Essa abordagem de baixa barreira de entrada é ideal para quem deseja participar da mineração de forma consistente, mas não possui recursos técnicos, ajudando-os a construir riqueza de maneira sustentável.