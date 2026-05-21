Enxoval online ganha força em MS com produtos vindos do polo têxtil catarinense

Em poucos anos, o hábito de comprar enxoval em loja de rua deu lugar, em boa parte de Mato Grosso do Sul, à compra pelo celular. O salto foi nítido: as empresas sediadas no estado movimentaram R$ 1,1 bilhão pelo comércio eletrônico em 2023, contra R$ 303 milhões no ano anterior.

O crescimento foi de 266,88% em apenas doze meses, segundo levantamento do Observatório do Comércio Eletrônico citado pelo Campo Grande News.

O número conta uma história que vai além da estatística. Ele revela um consumidor que, em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas ou Corumbá, deixou de depender da vitrine física para montar o enxoval da casa nova, renovar toalhas antigas ou comprar jogos de cama com gramatura melhor.

E, ao mesmo tempo, mostra um mercado que se interiorizou de verdade, alcançando municípios menores onde o varejo especializado em cama, mesa e banho sempre foi limitado.

Por que o tema importa agora em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul tem cerca de 2,8 milhões de habitantes distribuídos em 79 municípios. A maior parte da economia gira em torno do agronegócio e da pecuária, e a indústria têxtil de grande porte não está entre as forças produtivas locais.

Isso significa que praticamente todo o enxoval consumido no estado vem de fora: dos polos do Nordeste, do interior paulista e, sobretudo, de Santa Catarina.

A consequência prática é direta. Quando uma família de Aquidauana decide renovar as toalhas do banheiro, ou quando um casal de Ponta Porã monta o enxoval do primeiro apartamento, o produto que chega até eles atravessou centenas de quilômetros até o destino final.

O e-commerce encurtou essa distância em termos de acesso, mas trouxe junto uma nova dúvida: como avaliar qualidade de toalha, lençol ou edredom sem poder tocar antes de comprar.

Os dados do setor mostram que essa dúvida é compartilhada por muita gente. Segundo o IEMI, a produção brasileira de artigos de cama, mesa e banho alcançou 1,016 bilhão de peças em 2024, com crescimento de 4,6% sobre o ano anterior.

Para atender ao consumo total estimado em 1,2 bilhão de peças, o país importou mais de 217 milhões de unidades. As importações desse segmento cresceram 53,5% em comparação com 2023, e a participação dos produtos importados no consumo nacional saltou de 11% para 17,9% nos últimos cinco anos.

Em outras palavras: o brasileiro está comprando mais enxoval, mas uma parte expressiva do que ele leva para casa é importado. E nem sempre o consumidor sabe diferenciar uma peça nacional bem produzida de uma peça importada com aparência semelhante e qualidade muito inferior.

O peso de Brusque e do eixo têxtil catarinense

Quando o tema é cama, mesa e banho, o nome de Brusque aparece com frequência. A cidade catarinense é chamada de "Berço da Fiação Catarinense" e "Cidade dos Tecidos" porque ali começou um dos maiores polos têxteis do país.

A primeira tentativa de produção de tecidos em escala no município data de 1890, com João Bauer e a ajuda de imigrantes poloneses tecelões. Mais de um século depois, Brusque mantém um parque industrial têxtil estruturado, fábricas de pronta entrega e dezenas de marcas que abastecem o varejo nacional.

Foi nesse ambiente industrial que nasceu, em agosto de 2009, a Casa da Toalha, atualmente uma das principais referências do varejo digital brasileiro no segmento.

A empresa começou pequena e, segundo informações oficiais da loja, tornou-se a maior loja online em vendas de toalhas do Brasil. A operação fica em Brusque, na Rua Jacob Schmidt, 322, e atende clientes em todo o território nacional.

A loja se posiciona como marca de produtos de cama, mesa e banho de qualidade premium, e isso aparece tanto no portfólio quanto no discurso. O catálogo inclui toalhas de banho com gramatura 500g/m², feitas em algodão 100% com fio penteado, jogos de toalha personalizados, jogos de lençol, panos de prato atoalhados e linhas próprias como a Wave, descrita pela empresa como referência em design e toque suave.

Para o consumidor que pesquisa em Campo Grande ou em uma cidade do interior sul-mato-grossense, encontrar uma casa das toalhas premium com esse tipo de catálogo já consolidado online tornou-se uma alternativa real ao varejo físico.

Por que gramatura virou conversa de consumidor

Há cinco anos, falar em "gramatura de toalha" era assunto restrito a quem trabalhava no setor têxtil. Hoje, esse vocabulário entrou no vocabulário do comprador comum. O motivo é simples: a internet expôs uma diferença que a loja física muitas vezes escondia.

A gramatura mede o peso do tecido por metro quadrado. Quanto maior, mais densa e mais absorvente costuma ser a toalha. Toalhas de supermercado, em geral, têm gramaturas entre 280 e 380 g/m².

Toalhas chamadas de premium chegam a 500 g/m² ou mais. A diferença não é estética. É funcional. Uma toalha mais encorpada absorve mais água, dura mais tempo sem ficar rala e mantém o toque macio por mais lavagens.

Esse tipo de informação técnica passou a ocupar espaço importante nas descrições de produto. A Casa da Toalha, por exemplo, detalha em seu site que algumas linhas usam fio 24/2 duplo penteado, com gramatura de 500 g/m² e peso individual superior a meio quilo por peça.

O consumidor sul-mato-grossense que faz a compra pelo celular tem agora acesso a um nível de detalhe que antes só estava disponível em conversas de bastidor entre revendedores.

A mudança gera dois efeitos. O primeiro é positivo: quem se informa compra melhor, monta um enxoval mais durável e gasta menos a médio prazo, já que toalhas premium duram visivelmente mais.

O segundo é menos comentado: muitos consumidores ainda não sabem como ler essas especificações e acabam comparando preço com preço, sem comparar peça com peça.

Como a cultura visual mudou a forma de comprar enxoval

Outra mudança importante veio dos canais de relacionamento. As marcas de cama, mesa e banho deixaram de depender de catálogo impresso ou vitrine física para mostrar o produto. Hoje, o canal principal de descoberta é o feed do Instagram, o vídeo curto e a recomendação de outros clientes.

A própria Casa da Toalha mantém uma operação ativa nas redes, com presença em Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Pinterest. No perfil casa das tolhas no Instagram, a marca acumula mais de 385 mil seguidores e descreve seu posicionamento como "Toalhas Premium & Enxoval Completo", com a chamada "+335K clientes confiando na nossa qualidade".

O número é interessante porque revela a escala que uma operação 100% digital, com sede em Brusque, consegue alcançar em todo o Brasil, inclusive em estados como Mato Grosso do Sul, onde a marca não tem filial física.

Para o consumidor de Campo Grande, isso muda a lógica da compra. Antes de finalizar o pedido, é comum que a pessoa veja vídeos de outros clientes mostrando o produto recebido, leia avaliações, compare gramaturas e veja a textura em close. Esse comportamento, que era exceção, virou regra entre quem investe em enxoval de melhor qualidade.

O que muda para a casa em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas

A combinação entre crescimento do e-commerce no estado e amadurecimento do varejo digital têxtil tem implicações concretas na rotina das famílias sul-mato-grossenses.

A primeira mudança é a possibilidade de comparar opções sem sair de casa. Em cidades como Aquidauana, Naviraí ou Nova Andradina, onde a oferta de varejo especializado é menor, comprar online deixou de ser segunda opção e se tornou caminho natural para itens específicos, como toalhas brancas de hotel, jogos de lençol com gramatura alta ou kits para presente de casamento.

A segunda mudança é o acesso a marcas que antes só apareciam em capitais maiores. Linhas premium que circulavam em São Paulo, Curitiba ou Porto Alegre passaram a chegar pelo correio em qualquer endereço com CEP no estado. Para o consumidor, isso significa enxoval com padrão antes restrito a grandes centros urbanos.

A terceira mudança é a percepção de durabilidade. Uma toalha de gramatura 500 mantida com lavagem adequada pode durar muitos anos, segundo orientações técnicas das próprias fabricantes. Quando o consumidor compara o custo total ao longo do tempo, e não apenas o preço da etiqueta, a conta começa a fazer sentido.

Cuidados ao comprar enxoval online

Comprar pela internet exige atenção a alguns pontos básicos. Verificar a procedência da loja é o primeiro passo. Empresas com tempo de mercado, CNPJ ativo, endereço físico declarado e selos de reputação como o Compre & Confie tendem a ser apostas mais seguras.

Conferir a descrição técnica do produto, principalmente gramatura, composição e tipo de fio, evita decepções. Ler avaliações de clientes anteriores ajuda a calibrar a expectativa antes da chegada do pedido.

Em caso de dúvidas, a maioria das lojas estruturadas oferece atendimento por WhatsApp, telefone e e-mail. O canal direto pode ser usado para tirar perguntas sobre tamanho, prazo de entrega ou características do tecido antes da compra.

Outra recomendação prática vale para o pós-compra. Toalhas novas devem ser lavadas separadamente na primeira vez, em água fria ou morna, sem amaciante, para que a fibra "abra" e ganhe a maciez completa. O cuidado com a lavagem é o que diferencia uma toalha que dura cinco anos de uma que perde maciez no primeiro semestre.

Um mercado que cresceu e ainda tem espaço para crescer

Os números nacionais do setor têxtil ajudam a entender o tamanho do movimento. Segundo a Abit, o faturamento do setor têxtil e de confecção no Brasil chegou a R$ 215 bilhões em 2024, alta de cerca de 7% em relação ao ano anterior.

Desse total, R$ 129 bilhões corresponderam às confecções, categoria que inclui cama, mesa, banho e decoração. A linha banho representou 31,8% do volume produzido em 2024, segundo o IEMI.

A leitura combinada do dado nacional com o dado regional de Mato Grosso do Sul aponta para uma direção clara: o consumidor está comprando mais, está comprando online, e está disposto a investir em peças melhores quando consegue informação suficiente para decidir.

Para o estado, que historicamente esteve mais ligado ao agronegócio do que ao varejo digital, esse movimento representa uma janela de mudança no comportamento de consumo doméstico. Os polos produtores estão longe geograficamente, mas a distância prática, do clique até a porta, encurtou de forma considerável.

O enxoval, que durante décadas foi assunto de feira ou de loja de rua em cidades maiores, virou pesquisa de celular, vídeo curto e gramatura conferida na descrição do produto.

Em Campo Grande, em Dourados, em Três Lagoas e nos municípios menores, a casa segue como o lugar onde mais se gasta tempo. E também é onde se decide, sem sair dela, o que vai cobrir a mesa, secar o corpo e vestir a cama.