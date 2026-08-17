Com Lula, Petrobras descobre nova reserva de petróleo

A Petrobras confirmou nesta 2ª feira (17.ago.26) a descoberta de petróleo no poço Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá.

O anúncio foi feito pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante coletiva de imprensa em Oiapoque (AP), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades.

A perfuração do poço custa cerca de US$ 1 milhão por dia e ainda deve continuar por mais 15 a 20 dias. Só depois dessa etapa será possível dimensionar o tamanho da reserva encontrada na região.

Segundo a presidente da Petrobras, a campanha exploratória prevê outros três poços na região. Há ainda mais cinco previstos em áreas próximas.

"É esse gigantesco esforço exploratório que vai nos dizer o real potencial da região", disse.

Na 6ª feira (14.ago.26), a Petrobras havia anunciado a identificação de "hidrocarbonetos" no bloco FZA-M-59, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá e em uma lâmina d'água de 2.886 metros.

Naquele momento, porém, a estatal tratava o resultado apenas como um indício da presença de petróleo ou gás natural. A confirmação da descoberta veio nesta segunda.

Antes do anúncio, Lula visitou o navio-sonda utilizado na perfuração em águas profundas. Durante a coletiva, o presidente afirmou que o Amapá tem uma "chance extraordinária" com a descoberta e fez um alerta sobre possíveis especulações imobiliárias no Estado.

Lula também contou que perguntou a Magda Chambriard sobre a qualidade do petróleo encontrado. Segundo ele, ao questionar se o óleo seria do tipo Brent, referência no mercado internacional, ouviu da presidente da Petrobras que seria "mais que Brent, é Brent com louvor".

Ao comentar a descoberta, Lula ainda fez referência à crise enfrentada pela Petrobras durante a Operação Lava Jato.

"Mas isso aqui vai ser riqueza para o povo brasileiro e para o Amapá. Isso aqui pode se chamar passaporte para o futuro desse país", afirmou o presidente.

E AGORA?

Os hidrocarbonetos foram identificados a partir de perfis elétricos e de amostras de rochas coletadas durante a perfuração.

A Petrobras informou que os trabalhos continuam para avaliar a descoberta, mantendo as operações sob critérios de segurança e com medidas voltadas à proteção ambiental.

A estatal é a operadora do bloco FZA-M-59, adquirido na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada em 2013.

Para o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), a descoberta é relevante por indicar a possibilidade de exploração e produção em uma nova fronteira no extremo norte do país.

O instituto também avalia que o resultado pode reforçar a segurança energética brasileira no médio e longo prazo.

A descoberta integra uma campanha maior de exploração na Margem Equatorial. Pelo Plano de Negócios 2026-2030, a Petrobras prevê a perfuração de 15 poços na região, com investimentos estimados em US$ 2,5 bilhões.

PRÓXIMOS PASSOS

A Petrobras entra agora na fase de avaliação exploratória. O objetivo é descobrir quanto petróleo existe no reservatório e se a acumulação encontrada apresenta condições econômicas para produção.

A perfuração do poço Morpho ainda não terminou. Por isso, o tamanho da reserva e o potencial comercial da descoberta ainda não estão definidos.