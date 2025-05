Sidrolândia tem mais de 100 vagas de emprego disponíveis

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou a abertura de mais de 100 vagas de emprego na cidade de Sidrolândia. As oportunidades contemplam profissionais com diferentes níveis de experiência e escolaridade, abrangendo áreas como indústria, comércio, serviços, manutenção e agricultura.

Confira aqui as vagas disponíveis:

Açougueiro – 1 vaga

Assistente de vendas – 2 vagas

Atendente balconista – 1 vaga

Auxiliar de linha de produção – 18 vagas

Auxiliar de mecânico de autos – 2 vagas

Banhista de animais domésticos – 2 vagas

Cabeleireiro unissex – 1 vaga

Classificador de grãos – 3 vagas

Eletricista de manutenção industrial – 1 vaga

Empacotador, a mão – 4 vagas

Encanador – 1 vaga

Entregador de gás (ajudante de caminhão) – 2 vagas

Estoquista – 1 vaga

Farmacêutico – 2 vagas

Mecânico de automóvel – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 4 vagas

Mecânico eletricista de automóveis – 2 vagas

Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) – 1 vaga

Motorista entregador – 2 vagas

Motorista operador de betoneira – 5 vagas

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 22 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Operador de máquina de terraplenagem – 1 vaga

Operador de secador (produtos agrícolas) – 3 vagas

Porteiro – 4 vagas

Porteiro de edifícios – 2 vagas

Servente de limpeza – 1 vaga

Soldador – 2 vagas

Supervisor de vendas comercial – 1 vaga

Trabalhador da avicultura de postura – 8 vagas

Trabalhador na operação de sistema de irrigação por aspersão (pivô central) – 1 vaga

Vendedor interno – 1 vaga

Zelador – 1 vaga

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de Sidrolândia, localizada na Rua Santa Catarina, nº 750, Centro. No local, os candidatos podem obter informações sobre documentação necessária, exigências para cada vaga e realizar o encaminhamento para o processo seletivo. O atendimento é presencial, e recomenda-se levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

A Funtrab reforça que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, portanto é importante que os interessados busquem atendimento o quanto antes.

Para consultar todas as oportunidades disponíveis em Sidrolândia e demais cidades do estado, acesse o site oficial da Funtrab: www.funtrab.ms.gov.br.