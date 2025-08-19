Tarcísio defende dar vitórias a Trump para destravar tarifaço de 50%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Brasil deveria oferecer uma vitória política a Donald Trump para destravar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A sobretaxa de 50% atinge setores como máquinas, café, pneus, proteína animal e pescado.

Em palestra a investidores nesta 2ª feira (18.ago.25), na zona sul de São Paulo, Tarcísio disse que o presidente norte-americano busca acumular gestos simbólicos. “Ele gosta de colecionar vitórias. Então, por que não entregar alguma vitória para ele?”, questionou.

Entre as opções sugeridas pelo governador estão a redução da compra de diesel russo e a ampliação de investimentos de empresas brasileiras nos EUA. Para ele, essas medidas poderiam abrir espaço para negociações e aliviar o impacto das tarifas.

Tarcísio também destacou que medidas adotadas pelo governo paulista, como a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos tributários, são apenas paliativas. “Nada disso é suficiente. O que é suficiente é sentar à mesa”, afirmou.

Cotado como principal nome do bolsonarismo para 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível, Tarcísio reforçou críticas ao governo Lula por não conseguir avançar em negociações com Trump. Ele, no entanto, evitou comentar pressões do republicano contra o Judiciário brasileiro.