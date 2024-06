Advogado Nelson Wilians é destaque histórico na capa da Forbes Brasil

A edição de julho da revista Forbes Brasil trouxe uma novidade histórica ao colocar na capa o renomado advogado Nelson Wilians, destacando sua trajetória inspiradora na lista “50 over 50”. Esta é a primeira vez que a edição brasileira da Forbes destaca um advogado em sua capa.

A reportagem detalha a ascensão de Wilians, que iniciou sua vida em um sítio humilde no interior do Paraná e chegou a fundar o maior escritório de advocacia da América Latina. O Nelson Wilians Advogados (NWADV), fundado há 25 anos, possui hoje 29 filiais e representações em diversos países da América Latina, Ásia e Europa. Com mais de 16 mil clientes corporativos e cerca de 400 mil processos ativos, o NWADV se consolidou como uma referência no cenário jurídico brasileiro.

“Acredito que esse reconhecimento exalta todos os profissionais do Direito e pode inspirar muitos jovens a optarem pela advocacia,” comentou Nelson Wilians.

Ao longo de seis páginas, a revista explora os detalhes da rotina profissional de Wilians, seu estilo de advocacia e sua vida em família. Atualmente, Wilians é um dos advogados mais influentes nas redes sociais, acumulando mais de dois milhões de seguidores.

Esta conquista histórica ressalta a relevância de Nelson Wilians no cenário jurídico e serve de inspiração para futuras gerações de advogados. “Para mim, é uma honra que compartilho com todos os meus clientes, sócios e colaboradores”, concluiu Wilians.