Dr. Victor Rocha participa da JORMED na UEMS

O médico mastologista e vereador de Campo Grande, Dr. Victor Rocha, foi um dos palestrantes da IV Jornada Acadêmica de Medicina (JORMED), realizada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na última quinta-feira (03). Ele ministrou a palestra “Mastologia para o Generalista”, que abordou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e o papel do médico generalista como linha de frente na detecção e encaminhamento de pacientes.



Durante a apresentação, Dr. Victor compartilhou dados e experiências acumuladas ao longo de sua trajetória como idealizador e responsável pelo Projeto Casa Rosa, referência nacional no atendimento gratuito e humanizado de mulheres pelo SUS. O projeto já zerou filas de exames e consultas de mastologia em Campo Grande e vem inspirando a formação de profissionais comprometidos com a saúde pública.



Outro destaque da programação foi a participação da acadêmica Isadora Rosa da Silva, que apresentou um relato de experiência sobre o módulo eletivo realizado no Projeto Casa Rosa. O trabalho, apresentado em formato de banner, evidenciou a importância da vivência prática para o desenvolvimento de competências clínicas e humanas entre os estudantes de medicina.



“A atuação no Casa Rosa foi transformadora. Aprendi na prática o valor do acolhimento, da escuta ativa e da atenção integral à mulher. Uma experiência que vai marcar minha trajetória profissional”, destacou Isadora.

Dr. Victor Rocha com a acadêmica Isadora - estagiária Casa Rosa | Foto: Divulgação

A participação do Dr. Victor Rocha e o reconhecimento do Projeto Casa Rosa na JORMED reafirmam o papel da universidade na valorização de experiências reais de transformação na saúde. O evento reuniu acadêmicos, professores e profissionais da área, fortalecendo o compromisso com a formação de médicos mais sensíveis, capacitados e conectados com a realidade do SUS.