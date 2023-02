Ataque da ex cegou tatuador sul-mato-grossense, confirma irmã (vídeo)

O tatuador campo-grandense Leandro Coelho Marques, de 30 anos, ficou completamente cego, após ser atacado pela ex-esposa Sônia Obelar Gregório, de 41 anos. A confirmação de cegueira nos dois olhos foi dada pela irmã de Leandro, Jaqueline Coelho Romero, num vídeo (abaixo) postado no Facebook às 19h25 da 5ª.feira (23.fev.23). Leia essa reportagem original no TeatrineTV.

“Estou aqui na Santa Casa, já. Essa sem-vergonha está solta... O oftalmologista confirmou que meu irmão não volta a ter a visão”, disse. Eis o vídeo:

Apesar da afirmação de Jaque, a reportagem do TeatrineTV não conseguiu confirmar o diagnóstico, pois a Santa Casa de Campo Grande, onde Leandro está internado, disse que uma outra irmã que está na unidade acompanhando Leandro não autorizou o repasse de informações oficiais sobre o caso.

A família do tatuador é de Ponta Porã e também nas redes sociais pediu ajuda financeira aos seguidores para que se mantenham na Capital junto a Leandro. "Para quem já está sabendo o que aconteceu e puder nos ajudar no que Deus colocar em seu coração, desde já agradecemos, nos ajude, se nós não precisasse não estaríamos pedindo, minha mãe quem deu essa ideia e Deus a de recompensar 06611023194 [CPF]", pediu num post.

De acordo com o apurado pelo TeatrineTV, Sônia atacou Leandro na saída da academia às 20h40 da 4ª.feira (22.fev.23), na Rua das Cajazeiras, no Jardim Aero Rancho, na Capital. A suspeita estava em um veículo preto, parou e chamou Leandro pacificamente. Ele foi até a janela do carro, momento em que Sônia arremessou um líquido corrosivo contra o rosto do artista, que de imediato ficou desorientado. Na sequência, Sônia fugiu.

Leandro chegou a tentar pilotar para sua casa, mas começou a sentir muita dor, parou às margens da pista e pediu ajuda em uma casa, onde lavou o rosto, mas ainda assim, sua visão escureceu e não voltou mais. Com isso, o morador que o ajudava acionou o Corpo de Bombeiros que levou Leandro à Santa Casa.

PERFIL DA SUSPEITA

Sônia, em sua rede social, se vendia com uma mulher conciliadora e amorosa. Frequentadora de igreja evangélica, aparecia cantando louvores em alguns vídeos. Noutros dava concelhos amorosos aos seus seguidores.

Ela também divulgava com frequência a sua ‘veneração’ por Leandro. Em diversos vídeos aos quais tivemos acesso, ela aparece fazendo declarações amorosas ao tatuador. Num deles relatava um café de “Dia dos Namorados” feito como surpresa ao tatuador.

A mulher também não escondia o ciúme que sentia do companheiro. Ela fez diversos posts reclamando de “mulheres que estavam flertando com homem casado”.

Foi justamente o ciúme excessivo que levou ela a perder o relacionamento com Leandro. Ela não aceitava que ele tatuasse clientes mulheres em partes íntimas como seios, nádegas e virilha. Devido a isso, as crises de ciúmes de Sônia passaram a serem cada vez mais frequentes, no sentido de cobrar que Leandro abandonasse sua profissão de tatuador.

Compreendendo que isso era muito valioso, o artista optou por terminar o relacionamento com Sônia, para assim seguir trabalhando em suas criações e atendendo sua clientela. Apesar de ele ter terminado o relacionamento há 4 meses, Sônia seguia insistindo em reatar com o companheiro. Sem obter êxito nas suas tentativas de retomada do romance, Sônia passou a agir e maneira agressiva.

Isso podia ser notado até mesmo em suas últimas postagens nas redes sociais; antes amorosas, as mensagens agora eram agressivas, em tom de alguém que sentia raiva de um antigo companheiro... (Leia o texto completo AQUI).