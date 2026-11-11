Brasileiros têm R$ 6 bilhões esquecidos em bancos

Mais de R$ 6 bilhões continuam à espera de resgate em bancos e outras instituições financeiras no Brasil. O levantamento mais recente do Banco Central (BC), divulgado nesta 3ª.feira (10.nov.26), aponta R$ 6,03 bilhões disponíveis para pessoas físicas e empresas.

Os dados do Sistema de Valores a Receber (SVR) mostram que 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de empresas têm recursos que ainda não foram retirados.

O montante representa um aumento em relação ao levantamento anterior, que registrava aproximadamente R$ 5,8 bilhões disponíveis.

Desde o início do serviço, em 2022, o Banco Central já restituiu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários.

QUEM TEM DINHEIRO A RECEBER

Do total ainda disponível, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas, o equivalente a 73,2% dos recursos. Outros R$ 1,62 bilhão estão vinculados a empresas.

A maior parte dos beneficiários, entretanto, tem quantias pequenas para recuperar. Segundo o BC, 69,51% têm até R$ 10 esquecidos no sistema.

Outros 18,84% possuem entre R$ 10,01 e R$ 100. Já 9,4% têm valores entre R$ 100,01 e R$ 1 mil.

Apenas 2,25% dos beneficiários têm mais de R$ 1 mil disponíveis para resgate.

BANCOS CONCENTRAM REGISTROS

As instituições bancárias reúnem o maior número de registros de valores não resgatados, com 13,64 milhões de ocorrências.

Na sequência aparecem as administradoras de consórcios, com 7,47 milhões, e as instituições de pagamento, com 3,9 milhões.

Também foram identificados recursos em cooperativas (1,97 milhão), financeiras (1,44 milhão), corretoras e distribuidoras (62,8 mil), além de outras instituições.

O Banco Central esclarece que uma mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez nas estatísticas quando possui valores a receber em diferentes segmentos do sistema financeiro.

COMO CONSULTAR

A verificação dos recursos e a solicitação de devolução são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial do Sistema de Valores a Receber.

A consulta está disponível em valoresareceber.bcb.gov.br. Para solicitar o dinheiro, o beneficiário deve seguir as orientações apresentadas na plataforma.

O Banco Central alerta para tentativas de golpes envolvendo a devolução dos valores. A instituição não envia links, não procura beneficiários para tratar dos recursos e não solicita senhas ou dados pessoais para liberar pagamentos.