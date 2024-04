Cavalo Crioulo destaca-se na Expogrande com exposição e competições

O Cavalo Crioulo marca presença mais uma vez nas pistas da Expogrande, em Campo Grande. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Mato Grosso do Sul realiza a Exposição Passaporte para a Morfologia, evento que selecionará oito exemplares para a final Nacional da Morfologia, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), durante a Expointer, em Esteio (RS), em agosto.

O presidente do Núcleo, Roberto Diedrich, destaca o crescimento do evento a cada ano, com a participação de criadores de diversos estados, incluindo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo. A Exposição Passaporte acontecerá nos dias 5 e 6 de abril, com a avaliação dos animais realizada pela inspetora técnica e jurada do Cavalo Crioulo, Christina Freitas Bandeira de Mello, e pelo técnico Rafael Fagundes Sant'anna. Além disso, nos dias 3 e 4 de abril, ocorrerá o terceiro redomão do Mato Grosso do Sul, com a participação de potros de vários estados.

Diedrich destaca o recorde de inscrições de potros este ano, com 25 participantes, e a premiação total de R$ 30 mil nas provas. Ele ressalta a importância das competições na qualificação da mão de obra nas regiões de expansão. Além das provas, haverá o leilão Portos do Cerrado, com 24 animais da raça Crioula ofertados, no dia 5 de abril às 20h.

Lucas Lau, analista de expansão da ABCCC, enfatiza que o Cavalo Crioulo abrirá a programação dos equinos na Expogrande, e espera uma exposição de alta qualidade, dada a grande procura para a Exposição Passaporte e o terceiro redomão. Confira a programação completa abaixo:

05 de abril de 2024 (Sexta-feira)

- 8h: Início do Julgamento Morfológico

- 14h: Continuação do Julgamento Morfológico

- 19h: Confraternização e Leilão

06 de abril de 2024 (Sábado)