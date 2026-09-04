Com gritos de "133", prefeito Maycol "Doido", de Paranaíba, declara apoio a Vander

Em reunião lotada em Paranaíba, o prefeito Maycol “Doido”, como é conhecido, declarou apoio à candidatura do deputado federal Vander Loubet (PT-MS) ao Senado Federal. Durante o encontro, o número 133 foi repetido pelo público em manifestação de apoio ao parlamentar.

Ao justificar sua decisão, Maycol afirmou que a escolha para o Senado deve levar em consideração experiência, capacidade política e resultados concretos para Mato Grosso do Sul.

“Eu quero senadores que tenham experiência. Nós tivemos diversos deputados e senadores que não fizeram nada. Meu voto não será de vibe de rede social, de vibe de musculação, de vibe de que agora vai mudar”, declarou o prefeito.

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Maycol também destacou que seu apoio não está condicionado a questões partidárias e defendeu uma bancada formada por nomes com força política e trânsito em Brasília. Segundo ele, Vander reúne experiência e respeito necessários para representar Mato Grosso do Sul no Senado.

“Não tem cores aqui comigo. O verde e o amarelo são de todos nós brasileiros. Estou aqui pedindo voto 133 para o Vander, para ajudarem o Brasil e Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda a capacidade de articulação política de Vander e da senadora Tereza Cristina, independentemente das diferenças partidárias. “Independente do lado partidário do Vander e da Tereza, os dois são respeitadíssimos lá em Brasília, têm nome e respeito”, completou.