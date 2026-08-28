Dona da Betnacional é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

A NSX Brasil, responsável pela operação da Betnacional, foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal nesta sexta-feira (28.ago.26).

A ação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades, o grupo movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025.

Batizada de Jogo de Sombras, a operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).

A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, com apoio da Receita Federal.

Segundo os investigadores, as suspeitas envolvem operações realizadas antes e depois da regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil.

A apuração aponta que uma empresa sediada em Curaçao teria sido utilizada para simular que as operações da plataforma ocorriam fora do país antes da regulamentação do setor.

Empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam, segundo a investigação, as responsáveis pela operação efetiva das atividades no território nacional.

As autoridades também identificaram indícios do uso de contas mantidas em fintechs. A suspeita é de que a estrutura dificultasse o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários.

Parte do dinheiro teria sido enviada ao exterior e posteriormente retornado ao Brasil por meio de pagamentos declarados como prestação de serviços.

A Receita também apura a existência de despesas supostamente fictícias que poderiam ter reduzido o valor dos tributos declarados pela empresa.

Mesmo após a regulamentação do mercado de apostas, em 2025, os investigadores apontam indícios de continuidade de práticas consideradas irregulares.

Além da operação desta sexta-feira, a Receita Federal abriu outros 11 procedimentos fiscais relacionados às suspeitas. O órgão estima potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 191 milhões, segundo informações divulgadas sobre a operação.

Em nota, a NSX Brasil confirmou ter recebido uma diligência da Receita Federal em seu escritório no Recife.

A empresa afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos e, por isso, não poderia se manifestar sobre o conteúdo da investigação.

A companhia declarou que pretende colaborar com as autoridades e que já apresentou os documentos e informações solicitados.

A NSX também afirmou que suas operações seguem a legislação e que mantém estruturas de governança, controles internos e compliance alinhadas aos padrões do grupo Flutter Entertainment, do qual faz parte.

A investigação segue em andamento e deverá analisar os fluxos financeiros nacionais e internacionais relacionados ao grupo.