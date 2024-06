Comunidade Guarani Kaiowá recebe 1ª entrega do PAA

Na manhã desta quarta-feira (26.jun.24), a comunidade indígena Guarani Kaiowá da aldeia Lima Campo, situada no município de Ponta Porã (MS), celebrou a chegada da primeira entrega de alimentos provenientes da agricultura familiar. Essa iniciativa faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um esforço conjunto entre o Governo Federal e o Governo de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo fortalecer a produção agrícola local e assegurar a segurança alimentar de comunidades em situação de vulnerabilidade.

O PAA, reconhecido por adquirir produtos diretamente de pequenos agricultores, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico rural e na promoção da inclusão social. Na aldeia Lima Campo, quatro agricultores indígenas cadastrados no programa foram responsáveis por fornecer alimentos para a doação. Ao todo, 31 famílias indígenas em situação de vulnerabilidade alimentar, cadastradas no CadÚnico, serão beneficiadas semanalmente com esses alimentos durante um ano.

O município de Ponta Porã recebeu um total de R$ 60 mil do PAA para a execução dessa ação. Essa verba é destinada a garantir que as famílias atendidas tenham acesso regular a alimentos frescos e de qualidade, oriundos da agricultura familiar. A iniciativa não apenas oferece suporte nutricional, mas também promove a sustentabilidade da agricultura local, valorizando o trabalho dos pequenos produtores.

Coordenado pela Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF/SEMADESC), em parceria com os municípios e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), o PAA destaca-se como um exemplo concreto de como políticas públicas bem estruturadas podem transformar a realidade de comunidades indígenas.

Além de contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias atendidas, o programa incentiva a prática de uma agricultura sustentável e resiliente, fundamental para a preservação do meio ambiente e da cultura local. A entrega de alimentos na aldeia Lima Campo marca um passo significativo na luta pela segurança alimentar e pela valorização da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.