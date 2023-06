Conheça os Fascinantes Templos do Egito: Uma Viagem Profunda Pela História

Embarcar numa viagem ao Egito é mergulhar numa história rica e antiga que remonta a milhares de anos. As maravilhas arquitetônicas desse país, sobretudo os seus templos, estão repletas de mistérios, lendas e de uma beleza indescritível. Vamos conhecer mais detalhadamente alguns destes fascinantes templos. Se você é um apaixonado pela cultura egípcia, recomendamos este site para ver Pacotes para o Egito.

TEMPLO DE KARNAK

Situado na cidade de Luxor, o Templo de Karnak é, sem dúvida, um dos locais mais impressionantes do Egito. Este complexo de templos abriga monumentos que remontam a mais de 2000 anos, com cada faraó adicionando sua marca única ao local. A Sala Hipostila, com suas enormes colunas inscritas, é um dos destaques, apresentando um labirinto de pilares que parecem tocar o céu.

É impossível não se impressionar com a magnitude do Templo de Karnak. A grandiosidade do local é evidenciada pela avenida de esfinges que o conecta ao Templo de Luxor. Dentro do complexo, a área mais impressionante é provavelmente o Grande Salão Hipostilo, com seus 134 colossais pilares esculpidos. Imagine a vida que esses antigos muros viram, desde a pompa dos faraós até a queda do Império Egípcio. Hoje, o templo continua sendo um local de fascínio e exploração, e não há nada como andar pelo complexo enquanto o sol se põe, iluminando as pedras antigas em tons quentes e dourados.

TEMPLO DE LUXOR

Também localizado em Luxor, este templo é um espetáculo à noite, quando as luzes iluminam as antigas colunas e estátuas, criando um cenário verdadeiramente mágico. O Templo de Luxor, dedicado ao deus Amon, foi usado para rituais de fertilidade e renovação, e ainda hoje emana uma energia mística.

O Templo de Luxor não é apenas um local de grande significado histórico e religioso, mas também uma maravilha arquitetônica. Construído ao longo de centenas de anos, com adições feitas por vários faraós, o templo é um testemunho da grandeza do antigo Egito. O Obelisco de Luxor, que agora se encontra na Place de la Concorde em Paris, foi originalmente um dos dois obeliscos que ficavam na entrada do templo. Passear pelo templo à noite, quando é iluminado, é uma experiência verdadeiramente mágica, oferecendo uma visão impressionante da antiga glória egípcia

TEMPLO DE ABU SIMBEL

Os templos de Abu Simbel, localizados no sul do Egito, na fronteira com o Sudão, são conhecidos pelas suas quatro gigantes estátuas do faraó Ramsés II. Cada detalhe dos templos de Abu Simbel foi meticulosamente projetado para exaltar a grandeza de Ramsés II e sua esposa, a rainha Nefertari.

Abu Simbel é de tirar o fôlego não apenas pelo seu tamanho colossal, mas também pela impressionante história de sua relocalização. Nos anos 60, o templo foi cuidadosamente desmontado e movido para um local mais elevado para evitar que fosse submerso pelas águas do Lago Nasser, devido à construção da Grande Represa de Assuão. Esse feito incrível de engenharia moderna, aliado ao esplendor da engenharia antiga, torna Abu Simbel um dos pontos altos de qualquer viagem ao Egito. O templo é mais conhecido pelas quatro enormes estátuas de Ramsés II na fachada, mas o interior é igualmente impressionante, com suas câmaras decoradas contando a história da batalha de Kadesh

TEMPLO DE HATSHEPSUT

O templo mortuário da rainha Hatshepsut, única mulher a governar o Egito como faraó, é uma obra de arte arquitetônica. Situado em Deir el-Bahri, próximo a Luxor, é um templo construído em três níveis, com uma série de terraços e colunatas que se harmonizam com a paisagem natural circundante.

TEMPLO DE EDFU

Dedicado ao deus Hórus, o Templo de Edfu é um dos templos melhor preservados do Egito. Este templo greco-romano oferece uma visão fascinante dos rituais e mitos antigos através de suas inscrições hieroglíficas detalhadas, que cobrem suas paredes e colunas.

Para além de ser o templo greco-romano mais bem preservado no Egito, Edfu é também famoso pela sua rica iconografia. Seus baixos-relevos em pedra contam histórias mitológicas, oferecendo uma visão preciosa da religião e crenças do povo egípcio antigo. As inscrições incluem o 'Drama Sagrado' que conta a história do conflito entre Hórus e Seth, proporcionando aos visitantes uma visão rara da mitologia egípcia. Além disso, os visitantes do templo também podem ver um calendário religioso egípcio antigo esculpido, uma representação única da vida cotidiana e espiritual no Egito antigo. A combinação de história, arquitetura e arte no Templo de Edfu oferece uma experiência de aprendizado inigualável, tornando-o um destino obrigatório para qualquer viajante no Egito

TEMPLO DE KOM OMBO

Este templo único, localizado em Kom Ombo, é famoso por sua arquitetura simétrica, que serve a dois deuses: Sobek, o deus crocodilo, e Horus, o deus falcão. O templo também abriga um fascinante museu do crocodilo, exibindo múmias deste temível animal.

Un aspecto fascinante do Templo de Kom Ombo é a sua dualidade, já que foi dedicado a duas divindades: Sobek, o deus crocodilo da fertilidade e criador do mundo, e Hórus, o deus falcão do céu. Esta característica é refletida na simetria do templo, com duas entradas, dois santuários e duas salas de oferendas. Outro destaque do templo é o 'Nilômetro', um poço antigo usado para medir o nível do rio Nilo, e as imagens esculpidas de instrumentos cirúrgicos, o que sugere que o templo pode ter sido um centro de cura e medicina na antiguidade egípcia. A visita a este templo não só oferece a oportunidade de apreciar a arquitetura histórica, mas também fornece uma janela única para a vida e crenças do povo egípcio antigo.

TEMPLO DE PHILAE

Este belo templo, localizado numa ilha em Asuán, é dedicado à deusa Isis. Foi meticulosamente deslocado e reconstruído em uma ilha vizinha para salvá-lo da inundação após a construção da represa de Asuán. Aqui, você pode explorar os variados edifícios e monumentos, todos dedicados à adoração da deusa Isis, em um cenário verdadeiramente deslumbrante.

TEMPLO DE ABYDOS

O Templo de Abydos, situado na cidade de mesmo nome, é um dos locais mais sagrados do Egito antigo. Aqui, os faraós realizavam peregrinações em honra a Osíris, o deus dos mortos. As paredes do templo estão ricamente decoradas com relevos e inscrições que contam a história da vida após a morte na crença egípcia.

TEMPLO DE DENDERA

Este complexo de templos dedicado à deusa Hathor, deusa do amor, beleza e música, encontra-se em um estado de conservação incrivelmente bom. Aproveite a oportunidade de explorar as criptas subterrâneas, o lago sagrado e o mamisi (casa do nascimento) – tudo parte deste maravilhoso complexo.

Cada templo que você visita no Egito oferece uma nova perspectiva sobre a civilização antiga que construiu estas maravilhas. De monumentos colossais a detalhes finamente trabalhados, os templos do Egito são um testemunho duradouro da habilidade e da fé dos antigos egípcios. Mas lembre-se: ao visitar, é importante respeitar as regras do local, preservando essas preciosidades para as gerações futuras.

Lembre-se também de que o Egito tem muito mais a oferecer além de seus templos. O país é repleto de maravilhas naturais e belezas únicas que valem a pena explorar. Portanto, se você está planejando uma viagem ao Egito, prepare-se para uma experiência que ficará para sempre gravada em sua memória.