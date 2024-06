Convênio de estágio promete abertura de 22 vagas no agronegócio de MS

Na 6ª.feira (28.jun.24), durante o evento Pantanal Tech em Aquidauana (MS), a Associação Novilho Precoce MS, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Fundação Educacional Para o Desenvolvimento Rural (FUNAR), assinou um convênio que promete abrir 22 vagas de estágio no setor agropecuário em Mato Grosso do Sul.

O presidente da Novilho Precoce MS, Rafael Gratão, destacou a importância do convênio para renovar a mão de obra no setor agropecuário e formar profissionais qualificados. "Um dos principais desafios no setor é a falta de mão de obra qualificada. Nosso objetivo é preparar esses alunos para que, ao sair das universidades, estejam prontos para atender às demandas do setor," afirmou Gratão.

A FUNAR, representada por Frederico Stella, diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, reforçou a importância da parceria. "Essas parcerias aumentarão a chance de alocação dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Esperamos que, logo após a assinatura do convênio, possamos disponibilizar essas vagas aos estudantes," disse Stella.

O reitor da UEMS, Laercio de Carvalho, também enfatizou a necessidade de direcionar a mão de obra qualificada para o setor rural. "É fundamental que as instituições e associações auxiliem na aplicação prática do conhecimento adquirido na universidade. Estamos confiantes de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a melhoria dos recursos humanos no setor agropecuário," concluiu Carvalho.

Os interessados em acompanhar a abertura das vagas podem acessar o site da Famasul Conecta e da FUNAR em www.famasulconecta.com.br.