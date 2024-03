Deputado federal Vander Loubet é internado com quadro agudo de desidratação

O deputado Vander Loubet (PT) foi internado nesta 5ª.feira (21.mar.24) em Campo Grande (MS) com quadro agudo de desidratação. Isso foi dito em nota no perfil oficial do político, no Instagram.

Segundo o informe, o parlamentar foi internado no Hospital da Cassems após retornar de Brasília (DF).

A suspeita inicial era que Vander tivesse com Dengue, o dignóstico, no entanto, descartou a doença. “Neste momento, Vander está bem e não há sinal de perigo. O deputado está em repouso, com soroimunologia, e aguardando o resultado de exames para um diagnóstico mais preciso”, diz a nota.

Devido a internação, todos os compromissos parlamentares agendados para quinta (21) e sexta-feira (22) foram cancelados. A equipe do deputado informou que as agendas serão retomadas quando possível.