Empresa em MS é alvo no processo que pede a prisão do cantor Gusttavo Lima

A empresa Eletrocal Industria e Comercio de Materiais Elétricos Ltda, consta como ‘interessada’ na lista de alvos das 'Operação Integration', que expediu na 2ª.feira (23.set.24), a ordem de prisão de Nivaldo Batista Lima, de 35 anos, conhecido pelo nome artístico Gusttavo Lima.

O cantor sertanejo foi para Miami (EUA) 24h antes de ter o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Como mostramos ontem aqui no TeatrineTV, o sertanejo teve a prisão decretada na 2ª.feira (23.set), acusado de lavar R$ 9,7 milhões em um esquema de apostas online.

A reportagem apurou que a Eletrocal nasceu em Caçador (SC), mas mantém uma filial localizada em Nova Andradina (MS) desde 2010, tendo como proprietários Cicero Ferroni Figueiredo e Silvia Furtado Andrade de Figueiredo. A empresa tem Capital social de um bilhão, quarenta e dois milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta e nove reais. Seu foco principal de atuação é de Comércio atacadista de material elétrico, de acordo com o código CNAE G-4673-7/00. Eis a íntegra.

Na cidade sul-mato-grossense, o TeatrineTV apurou que a Eletrocal deveria estar localizada, segundo o Cartão de CNPJ, na Rua José Joaquim da Silva, 95, Quadra 04 Lote 01, no CEP 79.750-000, que no entanto, não aparece no mapa de Nova Andradina.

Apuramos que em MS, há três ruas 'José Joaquim da Silva', duas dela na Capital e uma em Nova Andradina. Porém, o CEP informado no Cartão do CNPJ aparece como inexistente se rastreado no Busca Cep dos Correios. Veja:

A empresa também diz estar localizada na BR-376, km 170 - Industrial, em Nova Andradina. O 'nome fantasia da Eletrocal' é Corfio Fios e Cabos Elétricos.

Em seu site oficial a empresa diz que "seu parque fabril, com unidades localizadas em Caçador/SC e Nova Andradina/MS, soma mais de 50.000m² e é equipado com as melhores e mais sofisticadas máquinas existentes no mercado mundial".

Conforme a Justiça, as investigações da Polícia Civil pernambucana revelam que o sertanejo recebeu dois depósitos de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, alvo da ‘Operação Integration’, que resultou da prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, em 5 de setembro.

A reportagem apurou que há 32 investigados no esquema de lavagem, incluindo empresas e pessoas físicas. Gusttavo teve mandado de prisão expedido, pois sua empresa, Balada Eventos e Produções LTDA é acusada da lavagem milionária. Veja a lista completa de investigados na matéria original no TeatrineTV.