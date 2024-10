Ex-deputado sul-mato-grossense conquista prêmio ambiental por iniciativas sustentáveis

O engenheiro e ex-deputado estadual Semy Ferraz recebeu no dia 24 deste mês uma premiação das mais significativas em ações voluntárias pela sustentabilidade. Diretor da Águas de Manaus, concessionária de serviços de abastecimento na capital amazonense, ele foi eleito em primeiro lugar para o Prêmio “Profissional do Ano de Responsabilidade Social em Empresas”. A premiação envolveu mais de 100 empresas de grande porte que atuam no Brasil.

O reconhecimento a Semy Ferraz está associado a outra premiação que contemplou a atuação da Águas, que conquistou o Prêmio VOL 2024 na categoria Gestão de Programas em Empresas. O VOL 2024 é atribuído às melhores práticas de voluntariado no País. Ao longo deste ano, a equipe de voluntários da concessionária, liderada por Ferraz, realizou mais de 10 ações com presença ativa da comunidade: plantio de árvores, limpeza de igarapés, doação de cestas básicas, reforço escolar, cursos de encanadores, atividades recreativas para crianças autistas e atividades para idosos.

Segundo Ferraz, o prêmio é fruto de um trabalho coletivo. “Nosso time de voluntariado, que hoje reúne 200 pessoas, é comprometido e não mede esforços para mobilizar as comunidades, especialmente em bairros vulneráveis. Queremos contribuir para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e criar um impacto positivo e duradouro em seus ambientes”, diz.

FOCOS CONCEITUAIS

Especialista em engenharia sanitária e ambiental, com experiência em gestão de empresas públicas e elaboração de projetos na área de saneamento, Ferraz – nascido em Paranaíba – foi deputado estadual eleito em 2002 pelo PT de Mato Grosso do Sul. Antes, abriu caminho na vida pública atuando no movimento estudantil. Filiou-se ao PT, do qual foi um dos fundadores, presidiu o Sindicato Municipal de Saneamento de Campo Grande (Sintae) e em 1990 tornou-se assessor do primeiro deputado petista no Estado, Zeca do PT.

Quando Zeca se elegeu governador, Ferraz assumiu a presidência da Sanesul (Empresa de Saneamento do MS), onde ficou de janeiro de 1999 a fevereiro de 2000. No período, a empresa registrou um crescimento dos mais expressivos, apesar de perder os serviços na Capital. Da Sanesul ele foi para o Dersul (hoje Agesul). E em 2002 foi eleito deputado estadual, com 18.842 votos. Em 2015 deixou o PT e aceitou o convite para trabalhar em outros estados na região Norte do País.