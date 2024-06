Feirão de Empregos da Funtrab no Bosque oferece vagas de trabalho nos dias 5 e 6

Nos dias 5 e 6 de junho, será realizado o Feirão de Empregos no Shopping Bosque dos Ipês, uma iniciativa realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) e o Governo de Mato Grosso do Sul. O evento visa facilitar a conexão entre empregadores e trabalhadores, oferecendo uma série de serviços essenciais para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho.

Durante o Feirão de Empregos, serão disponibilizados os seguintes serviços:

- Cadastro do trabalhador

- Encaminhamento para as vagas de emprego

- Cadastro de empregador

- Orientações sobre a CTPS Digital (Carteira de Trabalho e Previdência Social)

O evento ficará localizado no Piso 1 do Shopping Bosque dos Ipês, em frente ao lado da Magazine Luiza. Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que estão em busca de uma nova colocação profissional ou desejam se inserir no mercado de trabalho.

Dia sem Imposto - Além disso, no dia 6 de junho é o DLI (Dia Livre de Impostos) 2024 em Campo Grande. Os consumidores terão acesso a produtos sem a cobrança do imposto.

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) lidera o movimento e está na sexta edição. O objetivo é mostrar o quanto a carga tributária encurta o poder de compra do consumidor, dificulta o desenvolvimento das empresas e afasta investidores do nosso país, travando a economia.

Já são centenas de estabelecimentos confirmados, entre eles o Shopping Bosque dos Ipês. A Energisa vai participar com condições especiais de negociação nas contas de energia. No dia 6, a tarifa de estacionamento do shopping será fixada em valor único de R$5.

E se você é um empregador e precisa de funcionários, esse espaço também, esse espaço também é seu. As empresas podem se cadastra para participar direto com a Funtrab pelos contatos: (67) 3320-1414, (67) 3320-1382, (67) 3320-1415 e (67) 3320-1361.

SERVIÇO

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Consul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67)3304-5555 ou pelo site www.bosquedosipes.com.