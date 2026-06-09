Governo Federal entrega nova unidade operacional da PRF em Ivinhema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugura nesta 4ª feira (10.jun.26), às 10h, a nova Unidade Operacional de Ivinhema, localizada no km 145 da BR-376, no distrito de Amandina.

A estrutura integra a Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados, entregue recentemente pelo Governo Federal, e passa a reforçar a presença da corporação na região do Vale do Ivinhema.

Segundo a PRF, a nova base foi construída para ampliar a capacidade operacional da instituição em um trecho considerado estratégico da malha rodoviária sul-mato-grossense. A BR-376 é utilizada diariamente por veículos de carga, transporte de passageiros e deslocamentos entre municípios da região.

A unidade deverá servir de apoio para atividades de fiscalização de trânsito, atendimento de ocorrências e ações de segurança pública realizadas pela corporação nas rodovias federais.

A inauguração será conduzida pelo superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, inspetor João Paulo Pinheiro Bueno, e contará com a presença de autoridades e convidados.

A entrega faz parte da ampliação da estrutura da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, estado que possui mais de 3,6 mil quilômetros de rodovias federais e desempenha papel estratégico nas rotas de transporte e logística do Centro-Oeste.

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