Antes da convenção, Vander define duas mulheres na suplência ao Senado

O pré-candidato ao Senado, deputado federal Vander Loubet (PT), vai à convenção partidária no domingo (26.jul.26) com a definição das suplências na sua chapa para as eleições de 2026.
Conforme apurado pela reportagem, a 1ª suplente ao Senado pela chapa de Vander é a vereadora do PT em Três Lagoas, professora Maria Diogo, que já esteve à frente da Fetems e foi presidente do Sinted.
Procurada pelo MS Notícias, Maria ponderou:
"Sim, houve o convite do deputado, o qual eu aceitei, mas iremos efetivá-lo em nossa convenção no domingo. Creio que, na segunda, quando os martelos estiverem batidos, consigo lhe informar com mais veracidade e corretamente".
Já a 2ª suplente é a Professora Drª. Maria José de Jesus Alves Cordeiro, mais conhecida como "Maju".
Ao MS Notícias, Maju disse apenas que "foi informada" pelo deputado da escolha de seu nome para a suplência.
Segundo Profª Drª Maju, ela só poderá comentar mais acerca do assunto após uma reunião com Vander, marcada para a tarde desta 6ª feira (24.jul) na casa dela.
Com isso, Vander fecha suplência ao Senado nos 2º e 3º maiores colégios eleitorais de MS.
A oficialização dos nomes será na convenção da federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV.
1ª SUPLENTE
A professora Maria Aparecida Diogo é natural de Três Lagoas (MS), licenciada, professora da rede pública e uma das principais lideranças sindicais da educação no leste de Mato Grosso do Sul. Filiada ao PT, construiu sua trajetória no movimento dos trabalhadores em educação antes de ingressar na política institucional.
Na atuação sindical, presidiu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvíria (SINTED) em diferentes mandatos — entre 2011 e 2017, de 2020 a 2023 e foi reconduzida para o triênio 2023–2026. Também integra a direção da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), onde exerce funções ligadas às pautas de gênero e dos direitos da categoria.
Nas eleições municipais de 2024, foi eleita vereadora de Três Lagoas pelo Partido dos Trabalhadores. No mandato, tem concentrado sua atuação em temas como educação pública, valorização dos profissionais da educação, transporte coletivo, infraestrutura urbana, saúde e direitos das mulheres.
Em 2026, Maria Diogo foi escolhida como primeira suplente na chapa do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Senado, levando para a composição petista uma trajetória marcada pela atuação sindical e pela representação da região de Três Lagoas.
2ª SUPLENTE
Conhecida como Maju, a professora doutora Maria José de Jesus Alves Cordeiro foi escolhida para ocupar a segunda suplência na chapa do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Senado. Servidora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) desde 1994, é uma das principais referências da instituição nas áreas de políticas educacionais, ações afirmativas e diversidade.
Pedagoga de formação, concluiu o mestrado e o doutorado em Educação e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e realizou pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Atualmente é professora associada da UEMS, onde leciona no curso de Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação, além de orientar pesquisas de iniciação científica e mestrado.
Ao longo da carreira, acumulou experiência na educação básica e no ensino superior. Na UEMS, exerceu funções como coordenadora de curso, chefe de núcleo e pró-reitora de Ensino. Também participou da implantação das políticas de cotas da universidade e desenvolveu pesquisas voltadas ao acesso e permanência de estudantes negros e indígenas, direitos humanos, gênero, diversidade e inclusão.
Maju coordena grupos de pesquisa e projetos de extensão ligados à educação e às relações étnico-raciais, além de integrar entidades nacionais da área. Em 2004, recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e, em 2023, foi homenageada pela Assembleia Legislativa com a Comenda Pedro Pedrossian, concedida a personalidades que contribuíram para o fortalecimento do ensino superior em Mato Grosso do Sul.
CONVENÇÃO
A convenção será realizada a partir das 8h deste domingo (26.jul.26), na sede da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), em Campo Grande (MS). Durante o encontro, o PT e os partidos da federação devem oficializar a candidatura do ex-deputado federal Fábio Trad ao Governo do Estado.
Também será apresentada a composição da chapa majoritária, formada por Dona Gilda na disputa pela vice-governadoria, Vander Loubet como candidato ao Senado e a senadora Soraya Thronicke (PSB), que buscará um novo mandato.
Além da chapa majoritária, a convenção vai homologar os nomes que disputarão as vagas proporcionais. A federação levará às urnas nove candidatos à Câmara dos Deputados e 28 à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.