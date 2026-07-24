Antes da convenção, Vander define duas mulheres na suplência ao Senado

O pré-candidato ao Senado, deputado federal Vander Loubet (PT), vai à convenção partidária no domingo (26.jul.26) com a definição das suplências na sua chapa para as eleições de 2026.

Conforme apurado pela reportagem, a 1ª suplente ao Senado pela chapa de Vander é a vereadora do PT em Três Lagoas, professora Maria Diogo, que já esteve à frente da Fetems e foi presidente do Sinted.

Procurada pelo MS Notícias, Maria ponderou:

"Sim, houve o convite do deputado, o qual eu aceitei, mas iremos efetivá-lo em nossa convenção no domingo. Creio que, na segunda, quando os martelos estiverem batidos, consigo lhe informar com mais veracidade e corretamente".

Já a 2ª suplente é a Professora Drª. Maria José de Jesus Alves Cordeiro, mais conhecida como "Maju".

Ao MS Notícias, Maju disse apenas que "foi informada" pelo deputado da escolha de seu nome para a suplência.

Segundo Profª Drª Maju, ela só poderá comentar mais acerca do assunto após uma reunião com Vander, marcada para a tarde desta 6ª feira (24.jul) na casa dela.

Com isso, Vander fecha suplência ao Senado nos 2º e 3º maiores colégios eleitorais de MS.

A oficialização dos nomes será na convenção da federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV.

1ª SUPLENTE

Vereadora de Três Lagoas, Maria Diogo emocionada ao receber visita do presidente Lula no município. Foto: Ricardo Stuckert