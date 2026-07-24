Eduardo Bolsonaro "Pateta": Caiado faz sua única real contribuição ao Brasil 

O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) chamou Eduardo Bolsonaro (PL) de “Pateta da política brasileira” durante uma troca de acusações nas redes sociais, na noite de 3ª feira (21.jul.26), após a concessão do green card ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos Estados Unidos.

A autorização garante residência permanente no país e foi concedida enquanto Eduardo vive nos EUA, para onde se mudou em fevereiro de 2025.

A crítica de Caiado começou após o anúncio do benefício. O governador de Goiás afirmou que quem deveria receber facilidades para entrar no mercado norte-americano seria o produtor rural brasileiro.

“Quem precisa de green card é o produtor brasileiro, para entrar no mercado americano sem pagar pedágio”, escreveu.

Caiado também afirmou que o Brasil precisa fortalecer o agronegócio, a indústria e os empregos nacionais. Para ele, a discussão envolve “autoridade moral para governar o Brasil”.

A declaração provocou reação de Eduardo Bolsonaro, que associou a fala do pré-candidato ao processo judicial que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

“Green card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada”, publicou o ex-deputado.

Na resposta, Eduardo acusou Caiado de buscar aproximação com setores do Judiciário e da elite política de Brasília.

“É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e elite de Brasília?”, questionou.

Caiado voltou ao ataque e comparou Eduardo ao personagem da Disney.

“A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos”, afirmou.

A troca de farpas ocorreu em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, após medidas comerciais adotadas pelo governo norte-americano, além dos desdobramentos judiciais envolvendo integrantes da família Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo relacionado à ação penal que envolve seu pai.

Com a permanência nos Estados Unidos, uma eventual tentativa de extradição do ex-deputado para cumprimento da pena passa a enfrentar novos obstáculos jurídicos. Confira o fio: