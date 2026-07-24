Prevendo derrota no 1º turno, PP e União negam palanque a Flávio Bolsonaro

A federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, decidiu não apoiar o pré-candidato do PL à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e adotará uma posição de neutralidade nas eleições de 2026.

A decisão foi tomada na noite da 3ª feira (21.jul.26), durante reunião convocada pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI). A formalização deve ocorrer nos próximos dias.

Segundo dirigentes da legenda, a maioria da federação defendeu a neutralidade para preservar a autonomia dos diretórios estaduais.

Na prática, PP e União Brasil liberarão cada estado para decidir se apoiará Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou outro candidato na disputa.

A definição representa um revés para a estratégia do PL, que tentava ampliar sua base de apoio antes das convenções partidárias.

Nas últimas semanas, Flávio Bolsonaro e o presidente do PL, condenado do mensalão Valdemar Costa Neto, intensificaram as negociações para convencer a União Progressista a integrar a coligação presidencial.

Apesar da decisão, dirigentes do PL afirmam que ainda há espaço para novas negociações.

Devido a esse novo fracasso na campanha de Flávio, a 74 dias da eleição, definição do candidato a vice-presidente do extremista de direita foi novamente adiada.

O Republicanos também negocia com o PL, mas, até o momento, essa legenda taambém sinalizada que poderá adotar uma posição de neutralidade na disputa presidencial.