Jornalistas cobram respostas no '1 ano da morte' de Dom Philips e Bruno Pereira

Na próxima 2ª feira (5.jun.23), às 10h, será realizada a coletiva de imprensa “1 ano do assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira - qual a resposta do Estado brasileiro?”. O evento ocorrerá em São Paulo e se soma às diversas iniciativas ao redor do país que marcam um ano do crime sem solução. Estarão presentes jornalistas envolvidos em investigações inéditas sobre o ocorrido e representantes das organizações da sociedade civil em defesa da liberdade de expressão que têm acompanhado o caso dentro do país e internacionalmente.

A iniciativa tem por objetivo apresentar dados em primeira mão, seguir com a cobrança às autoridades públicas nacionais e chamar atenção para os desdobramentos internacionais do caso em busca de maior êxito nas investigações e em medidas de proteção para os comunicadores, indígenas e defensores de direitos humanos que atuam na região.

A coletiva é organizada pelas organizações Artigo 19, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Associação de Jornalismo Digital (Ajor), Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Instituto Vladimir Herzog (IVH), Instituto Palavra Aberta, Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) e Tornavoz.

Será lançado um mini-documentário produzido pelo Programa Tim Lopes (Abraji) na região amazônica, com imagens de entrevistas realizadas no local, especialmente sobre a atuação de Bruno Pereira. Do mesmo programa, o jornalista Sérgio Ramalho, com Rodrigo Pedroso, da Ojo Público, contarão os bastidores das reportagens realizadas por eles dentro do projeto Bruno e Dom - um consórcio coordenado pelo Forbidden Stories com o objetivo de dar continuidade ao trabalho do jornalista e do indigenista, assassinados em 5 de Junho de 2023, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas.

A Repórteres Sem Fronteiras apresentará dados preliminares do Observatório de Violações da Liberdade de Imprensa na Amazônia, colhidos desde a morte de Bruno e Dom, e o evento contará com a participação do Observatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ARTIGO 19 dará atualizações sobre os obstáculos para o cumprimento pelo Estado brasileiro da medida cautelar em trâmite na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que, em 11 de junho de 2022, concedeu medidas para localizar o paradeiro de Bruno e Dom. Desde então, a CIDH acompanha as ações adotadas para investigar e responsabilizar os envolvidos nos assassinatos e para assegurar que os fatos do caso não voltem a se repetir. Em particular, a CIDH segue cobrando do Estado brasileiro a garantia da segurança e proteção de defensores e comunicadores na região e instou o país a instalar de maneira inédita um Mecanismo Especial de Seguimento da situação do Vale do Javari.

O Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública estará presente no evento por meio de representante. A instância tem o intuito de apoiar as investigações que tratem de violências contra jornalistas e comunicadores sociais e já declarou publicamente que acompanharia o caso de Bruno e Dom.

SRVIÇO

Onde: Instituto Vladimir Herzog - Rua Duartina, 283 - Sumaré

Quando: 05 de junho de 2023 às 10h (credenciamento a partir das 9h30)

O que: “Coletiva de imprensa - 1 ano do assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira - qual a resposta do Estado brasileiro?”

Credenciamento

Para confirmar sua participação ou de seu veículo na coletiva, inscreva-se via nosso formulário até 4 de junho informando nome e veículo dos jornalistas.