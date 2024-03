Livro em homenagem póstuma à Beata Laura Vicuña será lançado na Capital

A comunidade católica, especialmente os devotos de Laura Vicuña, terá a oportunidade de participar de um evento religioso, artístico e literário promovido pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e pela Associação das Ex-Alunas Salesianas de Mato Grosso do Sul. O evento está marcado para o dia 5 de abril, às 19h, no pátio central da escola.

A programação inclui homenagens aos 133 anos do nascimento da menina, que foi beatificada em 1988, além do lançamento de um livro que conta sua história. A obra, escrita pela Irmã Maria Nilda Cavalcante Rangel, Filha de Maria Auxiliadora (FMA), teve o incentivo e o apoio do senador Nelsinho Trad, que assina o prefácio e compartilha um testemunho pessoal de cura pela intercessão de Laura Vicuña. O evento também marca o início das comemorações do centenário do Colégio Auxiliadora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O livro, intitulado "Beata Laura Vicuña: Uma História de Fé e Graças Realizadas pela Intercessão da Menina Bem-Aventurada", aborda passagens históricas, aspectos sociais adversos de um grande drama familiar, além de testemunhos de sul-mato-grossenses agraciados pela intercessão da Beata.

A autora, Irmã Maria Nilda Cavalcante Rangel, expressou sua emoção ao escrever sobre Laura Vicuña e compartilhou sua esperança de que os leitores se sintam espiritualmente envolvidos pelo exemplo de fé da menina.

O senador Nelsinho Trad, no prefácio e testemunho, destacou a importância da obra e sua ligação pessoal com a figura de Laura Vicuña, cuja intercessão ele atribui a uma graça de cura em sua própria vida.

O evento está marcado para o dia 5 de abril, às 19h, no pátio central do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, localizado na Rua Pedro Celestino, 1980, ou pela Rua Padre João Crippa, ao lado do Ginásio Poliesportivo. O livro poderá ser adquirido no local por R$ 20,00, com o valor arrecadado revertido para o custeio da publicação.