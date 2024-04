Mais de 4 mil vagas de empregos estão abertas em MS nesta 2ª.feira

Mato Grosso do Sul inicia a semana com 4.102 vagas de empregos abertas intermediadas na Fundação do Trabalho (Funtrab). Eis a íntegra das vagas no estado.

Em Campo Grande, são 1.406 oportunidades em áreas como açougueiro, assistente administrativo, eletricista, entre outras. Eis a íntegra das vagas na Capital.

A Funtrab também oferece intermediação de vagas para PcDs, com 82 oportunidades em diversas funções, como motorista de ônibus e vigilante.

Para mais detalhes e endereços das unidades da Casa do Trabalhador, acesse o link.

É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho para os serviços. Outros locais de atendimento incluem unidades da Rede Fácil em Campo Grande, nos seguintes endereços: