MS e Campo Grande tem pior internet do Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul é o estado com o pior desempenho de banda larga da região Centro-Oeste em 2023. Isso foi afirmado num levantamento dos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão.

Ao mesmo tempo em que divulgaram MS como o pior na região, premiarma Goiás com a melhor internet do Centro-Oeste na sexta edição do Prêmio MelhorPlano.net 2024.

Desempenho por Estado na Região Centro-Oeste:

1º Goiás: 186,83 Mbps

2º Mato Grosso: 184,65 Mbps

3º Distrito Federal: 172,36 Mbps

4º Mato Grosso do Sul: 144,57 Mbps

Desempenho das Capitais da Região Centro-Oeste:

Campo Grande foi classificada como a capital com o segundo pior desempenho em internet fixa, com uma velocidade média de 169,95 Mbps. Goiânia obteve o primeiro lugar, com uma conexão média de 225,60 Mbps, seguida por Cuiabá (178,58 Mbps) e Brasília (164,12 Mbps).

Melhores Provedores de Internet:

A DigitalNet foi reconhecida como o melhor provedor de internet do Mato Grosso do Sul, conquistando as categorias de Melhor Velocidade e Melhor Internet Gamer a nível estadual. A TIM foi premiada de forma inédita na categoria de Melhor Internet Móvel. No entanto, não houve vencedores nas categorias de Melhor Satisfação e Melhor Provedor.

Metodologia:

O Prêmio MelhorPlano.net contou com a participação de especialistas em Telecom e Tecnologia para avaliar sua metodologia. Foram considerados mais de 13 milhões de testes de velocidade de internet, além de avaliações de satisfação dos usuários. Os provedores premiados foram selecionados com base em critérios como market share e número de testes realizados.

Sobre o MelhorPlano.net:

Fundado em 2015, o MelhorPlano.net é uma plataforma especializada na comparação imparcial de planos de telefonia e internet no Brasil. O site, que faz parte do grupo Méliuz (CASH3), ajuda os consumidores a tomarem decisões mais assertivas por meio de comparadores de serviços de telecomunicações e financeiros.