MS encerra campanha antirracista com painel e lançamento de rede de enfrentamento ao racismo

A Secretaria de Estado da Cidadania (SEC) promove amanhã, 6ª.feira (20.mar.26), o painel de encerramento da campanha “21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Discriminação Racial e Religiosa”, em Campo Grande.

Com o tema “Protagonismo Negro e Povos Tradicionais”, o evento reúne lideranças, movimentos sociais e representantes religiosos para discutir desafios e avanços no combate ao racismo no Estado.

A proposta é criar um espaço de escuta e diálogo coletivo, fortalecendo estratégias de enfrentamento à discriminação racial e à intolerância religiosa em Mato Grosso do Sul.

A programação inclui palestra do jurista Aleixo Paraguassu Netto, reconhecido como o primeiro juiz negro do Estado, além de painel com diferentes trajetórias de resistência e atuação social.

Durante o encontro, será formalizada a Rede de Enfrentamento ao Racismo de Mato Grosso do Sul – FortaleSer, voltada à organização do atendimento e à proteção de vítimas.

A iniciativa busca integrar ações entre Estado, municípios e sociedade civil, ampliando a efetividade das políticas públicas de igualdade racial.

O evento integra o programa MS Sem Racismo e reforça o compromisso do governo estadual com o combate ao racismo institucional.

A participação é aberta ao público e ocorre a partir das 14h, no auditório da Secretaria de Estado da Cidadania, na Avenida Ceará, em Campo Grande.