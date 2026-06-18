Irmã do presidente da Sanesul troca nome da empresa em licitação de R$ 181 milhões

A Navicon Construções Ltda (ex-Pactual Construções Ltda. CNPJ: 01.108.185/0001-15), está concorrendo a licitação de um contrato de R$ 181 milhões.

A empresa com Capital Social de R$ 3 milhões administrada por Lilian Marcílio da Silva, conhecida como Lili, irmã do presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Renato Marcílio da Silva, trocou de nome em abril desse ano, conforme a Receita Federal. Eis:

O mês de mudança de nome da Pactual, coincide com a abertura dos envelopes da concorrência promovida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), responsável pelo planejamento e execução de obras públicas.

O CNPJ, o endereço, o capital social e a atividade econômica permaneceram os mesmos.

Meses antes da troca de identidade empresarial, também houve uma reorganização societária.

As cotas da construtora passaram para uma holding criada por Lilian Marcílio da Silva poucos dias antes da operação.

Mesmo após a transferência, ela continuou responsável pela administração da empresa.

A licitação em disputa prevê a contratação de serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária estadual, dividida em quatro lotes.

A Navicon apresentou proposta para o lote referente à região leste do Estado.

Doze empresas participaram da concorrência.

Após a abertura da documentação, a comissão responsável decidiu interromper temporariamente o processo para análise dos documentos de habilitação.

A relação entre a antiga Pactual e Renato Marcílio vai além do vínculo profissional.

Documentos consultados pelo site Investiga MS indicam que ele possuía autorização para representar a empresa em diversos atos administrativos e comerciais.

Entre as atribuições estavam a participação em licitações, apresentação de propostas, assinatura de contratos e representação perante órgãos públicos.

Antes de assumir cargos no governo estadual, Renato Marcílio atuou na iniciativa privada como engenheiro civil.

Posteriormente ocupou funções de comando na área de infraestrutura do Estado e, desde 2023, está à frente da Sanesul.

Outro aspecto observado envolve o nome escolhido pela construtora.

A denominação Navicon possui semelhança com a marca de uma empresa sediada em Naviraí que também atua no setor de obras e infraestrutura rodoviária.

A análise dos registros empresariais, porém, não identificou participação societária comum ou ligação formal entre as duas companhias.