PF: Vorcaro pagou hospedagem de Hugo Motta e Ciro Nogueira em Lisboa

A Polícia Federal (PF) descobriu que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, custeou hospedagens do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do senador Ciro Nogueira (PP-PI) durante uma viagem a Lisboa, em 2024.

A conclusão consta em relatório da Operação Compliance Zero, tornado público nesta 3ª feira (16.jun.26) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Segundo os investigadores, mensagens encontradas no celular de Vorcaro mostram que o banqueiro solicitou reservas de hotel para “Ciro e Hugo” na capital portuguesa. A PF afirma que os nomes se referem ao senador piauiense e ao atual presidente da Câmara.

Os registros analisados indicam que a hospedagem ocorreu no Hotel Four Seasons. Uma fatura localizada pelos investigadores aponta a contratação de duas suítes júnior por cinco diárias, ao custo aproximado de 3 mil euros, cerca de R$ 18 mil.

Mais do que o pagamento das diárias, chamou atenção da PF a preocupação demonstrada por Vorcaro com a privacidade do encontro. Em mensagem de áudio enviada após as reservas, o banqueiro teria tratado de medidas para evitar exposição e limitar a visualização do que ocorria no local.

Hugo Motta não figura entre os investigados da operação. Já Ciro Nogueira integra o rol de alvos do inquérito e foi submetido a medidas autorizadas pelo STF.

O relatório também descreve uma relação de proximidade entre o banqueiro e o senador. De acordo com a PF, viagens internacionais para destinos como Paris, Nova Iorque e Courchevel teriam sido custeadas por Vorcaro.

Os investigadores estimam que os benefícios atribuídos ao senador nessas viagens ultrapassem R$ 468 mil, valor que não inclui gastos com aeronaves privadas.

As revelações surgem em um momento em que parte da classe política intensifica discursos sobre austeridade, responsabilidade fiscal e contenção de gastos públicos. Nos bastidores, porém, a investigação da PF lança luz sobre uma realidade menos visível: a circulação de favores, hospedagens e benefícios entre empresários com forte influência econômica e figuras centrais do poder em Brasília.

Questionado por jornalistas, Hugo Motta afirmou estar “tranquilo” e disse que esteve em Lisboa para participar de um evento jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes.

Até a publicação desta reportagem, Ciro Nogueira não havia se manifestado sobre o conteúdo do relatório.