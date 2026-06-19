Multiartista e professora, Emy Santos lança site com manifesto rumo a Câmara

A professora, artista e ativista Emy Santos (PT) lançou seu site oficial, emysantos.com.br, plataforma criada para fortalecer sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições 2026.

A página reúne informações sobre sua trajetória, propostas e formas de participação popular. Logo na entrada, o visitante encontra um manifesto de apoio à pré-candidatura, acompanhado da pergunta: “Você quer Emy Santos como candidata a deputada federal pelo PT?”. Para assinar, basta preencher nome e e-mail.

Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Emy aposta na mobilização direta da população para consolidar seu projeto político dentro e fora da legenda. O site tem formato simples e prioriza o contato com apoiadores.

Mulher trans, professora e trabalhadora da cultura, Emy ganhou projeção estadual por sua atuação em pautas ligadas à educação, aos direitos humanos e à diversidade. Em 2025, foi alvo de ataques transfóbicos de parlamentares enquanto atuava como professora da rede municipal de ensino de Campo Grande.

Na ocasião, afirmou que a experiência reforçou sua decisão de disputar espaço na política institucional. Desde então, tem ampliado sua presença nos debates públicos sobre educação, cultura e cidadania.

A criação do site marca mais um passo na construção de sua pré-candidatura e busca demonstrar apoio popular ao projeto que pretende levar para Brasília.

Além do manifesto, a plataforma direciona os visitantes para as redes sociais da pré-candidata, onde ela mantém diálogo frequente sobre temas relacionados à política, cultura e educação.

A definição dos nomes que irão disputar as eleições pelo PT deve ocorrer na próxima 6ª feira (19.jun.26), durante as deliberações internas da legenda.

REUNIÃO COM LIDERANÇAS

No Domingo (14.jun.26), Emy realizou um grande encontro de fortalecimento de sua pré-candidatura a deputada federal.

Entre os participantes estavam no encontro o pré-candidato do partido ao Governo de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, e a vereadora de Campo Grande e pré-candidata a deputada estadual, Luiza Ribeiro.

Representantes de setores organizados da legenda e coordenadores da pré-campanha também acompanharam a reunião.

Durante o encontro, Fábio Trad destacou a importância da representatividade defendida por Emy Santos e afirmou que sua candidatura tem papel estratégico para o partido.

“Mato Grosso do Sul é uma ilha de privilegiados cercada por uma enorme quantidade de pessoas sem direitos. Você sabe que o oprimido não tem vez, não tem voz nem visibilidade. Por isso, sua candidatura é fundamental para o nosso partido”, declarou.

Luiza Ribeiro também reforçou a importância da consolidação do nome de Emy na disputa eleitoral de 2026. Segundo a parlamentar, a trajetória da pré-candidata está diretamente ligada à defesa das políticas públicas e à construção coletiva.

“A política precisa ser pensada com responsabilidade e de forma coletiva, e isso você sempre fez na sua vida. Sua história é resultado das políticas públicas e seu nome representa diversos segmentos da sociedade”, afirmou.

Ao agradecer a presença das lideranças e apoiadores, Emy destacou o caráter coletivo da construção de sua pré-candidatura e ressaltou sua trajetória ligada à educação, à cultura e às lutas sociais.