Saúde indígena recebe R$ 187 milhões do governo Lula

O Governo Federal anunciou um novo pacote de investimentos voltado à saúde indígena em todo o país. As medidas incluem recursos para saneamento básico, construção de Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), ampliação do atendimento especializado e reforço das equipes nos territórios.

Segundo o Ministério da Saúde, serão destinados R$ 187 milhões ao Programa Nacional de Saneamento Indígena em 2026. O plano também prevê a construção de novas unidades de saúde e ampliação da estrutura de atendimento nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

A gestão das ações é da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), que afirma que os investimentos têm como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde em comunidades localizadas em áreas de difícil acesso.

Em Mato Grosso do Sul, uma cerimônia marcada para o dia 20 de junho de 2026, às 9h30, na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), em Campo Grande, marcará a entrega de uma nova frota de veículos destinados ao atendimento das comunidades indígenas. Durante o evento, também será assinada a ordem de serviço para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo III da Aldeia Água Branca, no município de Aquidauana.

De acordo com a Sesai, a renovação da frota e as melhorias na unidade de saúde buscam ampliar o acesso das equipes aos territórios indígenas e fortalecer a assistência prestada às comunidades do estado.

Nos últimos anos, dados do próprio Ministério da Saúde apontam crescimento dos investimentos na área, com aumento de equipes, expansão da rede de atendimento e fortalecimento da assistência nos territórios indígenas.

Em Mato Grosso do Sul, lideranças indígenas acompanham a execução das políticas públicas. Entre elas, o coordenador Lindomar Terena tem participado de discussões sobre o fortalecimento do atendimento nas aldeias da região.

O pacote integra a estratégia do governo federal de ampliar o acesso à saúde e ao saneamento básico em territórios indígenas, áreas consideradas prioritárias nas políticas de redução de desigualdades. As ações previstas para o estado fazem parte desse esforço, com foco na melhoria da infraestrutura e das condições de atendimento às populações indígenas sul-mato-grossenses.