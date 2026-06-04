O debate sobre o aborto legal em meninas menores de 14 anos vítimas de estupro: aspectos jurídicos

O tema do aborto legal em meninas menores de 14 anos vítimas de estupro voltou ao centro do debate nacional após a decisão do Senado Federal de aprovar a suspensão de dispositivos da Resolução nº 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).
A discussão envolve aspectos jurídicos, médicos, éticos, religiosos e sociais, mobilizando diferentes setores da sociedade brasileira.
Independentemente das posições ideológicas, trata-se de uma questão extremamente sensível, pois envolve simultaneamente a proteção da infância, os direitos da vítima de violência sexual, a proteção da vida intrauterina e a atuação do Estado.
O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O Código Penal Brasileiro prevê a possibilidade de aborto sem punição em situações específicas:
- Gravidez decorrente de estupro;
- Risco de morte para a gestante;
- Casos de anencefalia fetal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, a legislação considera qualquer relação sexual com menor de 14 anos como estupro de vulnerável, independentemente de consentimento.
Assim, quando uma menina menor de 14 anos engravida, a lei presume que houve violência sexual.
ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À MANUTENÇÃO DO ACESSO AO ABORTO LEGAL
1. Proteção da Saúde Física da Criança
Especialistas em ginecologia e obstetrícia afirmam que a gravidez em meninas muito jovens apresenta riscos significativamente maiores de:
- Mortalidade materna;
- Hipertensão gestacional;
- Parto prematuro;
- Complicações obstétricas graves.
Defensores dessa posição argumentam que obrigar uma criança a levar a gravidez até o fim pode representar risco adicional à sua saúde.
2. Redução do Sofrimento Psicológico
- A gravidez decorrente de violência sexual pode provocar:
- Transtorno de estresse pós-traumático;
- Depressão;
- Ansiedade severa;
- Ideação suicida.
Segundo esse entendimento, permitir o aborto legal seria uma forma de minimizar a continuidade do trauma.
3. Garantia de Direito Já Previsto em Lei
Os defensores sustentam que o aborto legal não cria um novo direito, mas apenas assegura o cumprimento de uma previsão existente há décadas na legislação brasileira.
4. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
Sob a ótica constitucional, argumenta-se que a vítima não pode ser obrigada pelo Estado a suportar as consequências de um crime cometido contra ela.
ARGUMENTOS CONTRÁRIOS AO ABORTO LEGAL EM CASOS DE ESTUPRO
1. Defesa da Vida Desde a Concepção
Grupos pró-vida entendem que a vida humana começa na fecundação e que o nascituro possui dignidade própria, independentemente das circunstâncias de sua concepção.
Nessa perspectiva, o aborto representaria a interrupção de uma vida inocente.
2. Possibilidade de Adoção
Muitos defensores da proteção integral do nascituro argumentam que a adoção seria uma alternativa capaz de preservar tanto a vida da criança quanto os direitos da vítima.
3. Consequências Psicológicas Pós-Aborto
Alguns especialistas e organizações relatam que determinadas mulheres podem desenvolver sentimentos de culpa, arrependimento ou sofrimento emocional após o procedimento, embora os estudos científicos sobre o tema apresentem resultados divergentes.
4. Limites da Atuação Administrativa
Parlamentares favoráveis à suspensão da Resolução nº 258/2024 argumentam que o Conanda extrapolou suas atribuições ao regulamentar temas que, segundo eles, dependem de aprovação do Congresso Nacional. Na avaliação desse grupo, mudanças relacionadas ao aborto legal e ao papel dos responsáveis devem ser definidas por lei.
A discussão também envolve questões éticas e jurídicas complexas. Entre os pontos em debate estão a proteção da vida do nascituro, os direitos da vítima de violência sexual, a proteção integral da criança e a responsabilidade do Estado diante desses casos.
Por reunir princípios considerados fundamentais, o tema segue dividindo opiniões entre especialistas, autoridades e setores da sociedade. Até o momento, não há consenso sobre qual desses valores deve prevalecer em todas as situações.
IMPACTOS SOCIAIS
O Brasil registra milhares de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes todos os anos. Segundo especialistas, muitos desses crimes ocorrem dentro do ambiente familiar ou são praticados por pessoas próximas às vítimas.
Diante desse cenário, entidades de proteção à infância defendem o fortalecimento da rede de atendimento, com acesso a acompanhamento psicológico, assistência médica e suporte social especializado.
Também são apontadas como medidas essenciais a investigação rápida das denúncias e a responsabilização dos agressores. O objetivo é garantir proteção às vítimas e reduzir a subnotificação desses crimes.
Apesar das divergências sobre o aborto legal, há consenso entre especialistas e instituições sobre a necessidade de ampliar ações de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Enquanto o debate prossegue nos campos jurídico, político e social, especialistas reforçam a importância de fortalecer as políticas de prevenção, acolhimento e proteção às vítimas de violência sexual.