O debate sobre o aborto legal em meninas menores de 14 anos vítimas de estupro: aspectos jurídicos

O tema do aborto legal em meninas menores de 14 anos vítimas de estupro voltou ao centro do debate nacional após a decisão do Senado Federal de aprovar a suspensão de dispositivos da Resolução nº 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

A discussão envolve aspectos jurídicos, médicos, éticos, religiosos e sociais, mobilizando diferentes setores da sociedade brasileira.

Independentemente das posições ideológicas, trata-se de uma questão extremamente sensível, pois envolve simultaneamente a proteção da infância, os direitos da vítima de violência sexual, a proteção da vida intrauterina e a atuação do Estado.

Relatora, Damares agrumentou que resolução sobre aborto extrapola atribuições do Conanda | Foto Carlos Moura/Agência Senado

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O Código Penal Brasileiro prevê a possibilidade de aborto sem punição em situações específicas:

Gravidez decorrente de estupro;

Risco de morte para a gestante;

Casos de anencefalia fetal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a legislação considera qualquer relação sexual com menor de 14 anos como estupro de vulnerável, independentemente de consentimento.

Assim, quando uma menina menor de 14 anos engravida, a lei presume que houve violência sexual.

ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À MANUTENÇÃO DO ACESSO AO ABORTO LEGAL

1. Proteção da Saúde Física da Criança

Especialistas em ginecologia e obstetrícia afirmam que a gravidez em meninas muito jovens apresenta riscos significativamente maiores de:

Mortalidade materna;

Hipertensão gestacional;

Parto prematuro;

Complicações obstétricas graves.

Defensores dessa posição argumentam que obrigar uma criança a levar a gravidez até o fim pode representar risco adicional à sua saúde.

2. Redução do Sofrimento Psicológico

A gravidez decorrente de violência sexual pode provocar:

Transtorno de estresse pós-traumático;

Depressão;

Ansiedade severa;

Ideação suicida.

Segundo esse entendimento, permitir o aborto legal seria uma forma de minimizar a continuidade do trauma.

3. Garantia de Direito Já Previsto em Lei

Os defensores sustentam que o aborto legal não cria um novo direito, mas apenas assegura o cumprimento de uma previsão existente há décadas na legislação brasileira.

4. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

Sob a ótica constitucional, argumenta-se que a vítima não pode ser obrigada pelo Estado a suportar as consequências de um crime cometido contra ela.

ARGUMENTOS CONTRÁRIOS AO ABORTO LEGAL EM CASOS DE ESTUPRO

1. Defesa da Vida Desde a Concepção

Grupos pró-vida entendem que a vida humana começa na fecundação e que o nascituro possui dignidade própria, independentemente das circunstâncias de sua concepção.

Nessa perspectiva, o aborto representaria a interrupção de uma vida inocente.

2. Possibilidade de Adoção

Muitos defensores da proteção integral do nascituro argumentam que a adoção seria uma alternativa capaz de preservar tanto a vida da criança quanto os direitos da vítima.

3. Consequências Psicológicas Pós-Aborto

Alguns especialistas e organizações relatam que determinadas mulheres podem desenvolver sentimentos de culpa, arrependimento ou sofrimento emocional após o procedimento, embora os estudos científicos sobre o tema apresentem resultados divergentes.

4. Limites da Atuação Administrativa

Parlamentares favoráveis à suspensão da Resolução nº 258/2024 argumentam que o Conanda extrapolou suas atribuições ao regulamentar temas que, segundo eles, dependem de aprovação do Congresso Nacional. Na avaliação desse grupo, mudanças relacionadas ao aborto legal e ao papel dos responsáveis devem ser definidas por lei.

A discussão também envolve questões éticas e jurídicas complexas. Entre os pontos em debate estão a proteção da vida do nascituro, os direitos da vítima de violência sexual, a proteção integral da criança e a responsabilidade do Estado diante desses casos.

Por reunir princípios considerados fundamentais, o tema segue dividindo opiniões entre especialistas, autoridades e setores da sociedade. Até o momento, não há consenso sobre qual desses valores deve prevalecer em todas as situações.

IMPACTOS SOCIAIS